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Le samedi 28 novembre 2026, la salle Pierre Akendengue de l’Institut français du Gabon (IFG) accueillera la mezzo-soprano gabonaise Adriana Bignagni Lesca pour un récital piano-voix aux côtés de la pianiste Miren Casado Sudupe. Baptisé « Entre les Mondes : de l’Opéra aux racines gabonaises », ce rendez-vous artistique propose une rencontre entre le répertoire lyrique occidental et les héritages musicaux gabonais.

Des scènes lyriques de Paris, Berlin et Barcelone à Libreville, Adriana Bignagni Lesca poursuit un parcours artistique marqué par la rencontre des cultures. Originaire de la capitale gabonaise et formée au Conservatoire de Bordeaux, la mezzo-soprano revient devant le public gabonais avec une proposition musicale qui interroge les liens entre ses racines africaines et sa formation classique.

Quand l’art lyrique rencontre les sonorités gabonaises

À travers son projet Arelacoyava, Adriana Bignagni Lesca développe une recherche artistique autour des passerelles entre les musiques africaines et le répertoire classique. Une démarche qui participe à la valorisation du patrimoine musical africain dans des univers artistiques traditionnellement associés à la culture occidentale.

Pour ce récital, la chanteuse sera accompagnée de sa partenaire de longue date, Miren Casado Sudupe, pianiste et cheffe de chant au Conservatoire de Bordeaux. Les deux artistes proposeront, selon les organisateurs, un portrait musical intime « où se rencontrent mémoire, transmission et liberté d’interprétation ».

Un rendez-vous culturel ouvert au grand public

Prévu à 19 heures, ce spectacle sera accessible à partir de 5 000 FCFA pour le tarif classique. Les places VIP sont proposées à 10 000 FCFA, tandis que la formule Premium, fixée à 30 000 FCFA, comprend une place aux premiers rangs et un cocktail de bienvenue. Les réservations sont disponibles sur Eventime.ga et le site de l’Institut français du Gabon.

Au-delà de la performance vocale, ce récital offre l’occasion de découvrir une artiste gabonaise dont le parcours international nourrit une réflexion sur l’identité culturelle. Une invitation à explorer les possibilités de dialogue entre le patrimoine musical gabonais et les grandes traditions lyriques du monde.