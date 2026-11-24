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​L’Institut français du Gabon (IFG) offre une parenthèse enchantée aux mélomanes librevillois à l’occasion de son festival de musique classique, prévu les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2026 à 19h00, au sein de la salle Pierre Akendengue. Cet événement culturel majeur, annoncé ce mardi 24 novembre, proposera deux soirées d’exception conçues comme un dialogue artistique fécond entre les grands chefs-d’œuvre du répertoire universel et l’identité musicale gabonaise.

​Pour ouvrir le bal ce vendredi, le collectif « À Cœur Joie Gabon », placé sous la direction du chef de chœur français Thierry Thiébaut, relève le défi d’interpréter pour la toute première fois dans le pays les célèbres Carmina Burana du compositeur allemand Carl Orff. Cette création musicale réunira quarante-cinq choristes locaux autour d’une version adaptée pour piano et percussions. À propos de cette œuvre monumentale, Thierry Thiébaut précise que « Carmina Burana célèbre l’amour, ça célèbre la nature et ça célèbre les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, on ne les entendra pas trop vendredi soir parce que nous donnerons la première partie de ces Carmina et la troisième partie », a-t-il indiqué.

​De l’opéra aux racines africaines avec Adriana Bignagni Lesca

​Le lendemain, samedi 28 novembre, la scène appartiendra à la mezzo-soprano gabonaise Adriana Bignagni Lesca, accompagnée de la pianiste Miren Casado Sudupe pour un récital piano-voix. Cédric Taurisson, directeur délégué de l’IFG, a précisé les articulations de cette seconde soirée. « La première partie de son spectacle sera un voyage dans l’opéra et les influences classiques, donc il y aura quelques parties de Carmen de Bizet que vous connaissez certainement ». Thierry Thiébaut ajoute par ailleurs que « le répertoire qu’elles vont proposer ici, c’est à la fois ce va-et-vient entre des œuvres du répertoire de chant lyrique occidental et des choses plus traditionnelles gabonaises ».

Ce retour au pays revêt une dimension symbolique forte pour cette artiste formée initialement dans les chœurs locaux, à savoir le chœur « Le chant de la Lowé », avant de briller sur les scènes européennes. Une réussite saluée par Cédric Taurisson. « Je veux dire que c’est un parcours extrêmement compliqué, difficile, où il faut s’investir énormément. Tout le monde n’y arrive pas. Y arriver, faire une carrière professionnelle de chanteur lyrique, c’est extrêmement compliqué, difficile», a-t-il confié. Le rendez-vous est donc pris ces 27 et 28 novembre à l’institut français du Gabon pour une immersion dans un océan d’accord mélodieux !