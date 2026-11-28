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Nouvelle consécration professionnelle pour Maître Istovant Nkoghe. L’avocat gabonais, docteur en droit et exerçant en France depuis 2016, a été élu au premier tour, ce vendredi 27 novembre 2026, au Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Brest. Entré officiellement en fonction le soir même à l’occasion d’une assemblée générale, le juriste voit son élection saluée par plusieurs figures du monde judiciaire et universitaire français.

Du collège Bessieux de Libreville aux instances de gouvernance du barreau de Brest, Istovant Nkoghe a construit un parcours professionnel à la croisée du droit, de la science politique et des questions stratégiques. Son élection dès le premier tour de scrutin au sein de l’organe chargé de l’administration et de la réglementation de la profession d’avocat à Brest témoigne de la confiance que lui accordent ses pairs, après une décennie d’exercice de la profession.

De Libreville au Conseil de l’Ordre des avocats de Brest

Né en 1979 à Libreville, Istovant Nkoghe effectue ses études secondaires au collège Bessieux, où il obtient un baccalauréat A1. Bénéficiaire d’une bourse d’études, il rejoint la faculté de droit de Brest, où il décroche une licence en droit, avant d’obtenir un master II en science politique, option sécurité et défense, à l’Université de Grenoble. En 2005, il devient également auditeur à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

En 2014, il obtient un doctorat en droit avec la mention très honorable. Il poursuit ensuite sa formation à l’École des avocats de Rennes, avant d’accéder à la profession en 2016. Spécialiste des questions de défense, de sécurité et de justice, Istovant Nkoghe est également engagé dans la réflexion politique gabonaise. Il est notamment le fondateur du mouvement ADS, à travers lequel il entend promouvoir une vision renouvelée de la politique nationale.

Une élection au premier tour saluée par ses pairs

L’élection du juriste gabonais a suscité plusieurs réactions, notamment celle de son associé, Maître Marc Berthelot, ancien bâtonnier de Brest. « Je quitte le conseil de l’Ordre, il l’intègre. Une forme de continuité dans l’engagement au service des Confrères et du Barreau de BREST », a-t-il déclaré sur LinkedIn. Le bâtonnier de Versailles, Thierry Voitellier, ainsi que le professeur des universités Martin Ndende lui ont également adressé leurs félicitations.

Officiellement entré en fonction lors de l’assemblée générale du vendredi 27 novembre 2026, Maître Istovant Nkoghe intègre une instance composée de 18 membres élus pour trois ans et renouvelée par tiers chaque année. Le Conseil de l’Ordre exerce d’importantes prérogatives en matière d’organisation de la profession, de respect des règles déontologiques, d’inscription au tableau, de gestion budgétaire et de protection des droits des avocats. Ces nouvelles responsabilités ordinales constituent une étape significative dans le parcours du juriste et illustrent le rayonnement des compétences juridiques gabonaises au-delà des frontières nationales.