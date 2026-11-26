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L’ingénieur et nouvel écrivain gabonais Durlon Abiaga explore deux versants complémentaires de sa démarche, entre quête mémorielle et réflexion prospective. Il a récemment fait ses premiers jets en signant la rédaction de deux œuvres. La première, « L’Ombre d’Abiaga » paru en 2026 et la seconde œuvre qui est un essai s’intitule « Une vision du Gabon à travers ses futures infrastructures » publiée en novembre 2025.

Dans son premier roman, Durlon Abiaga y livre un récit intimiste. En effet, sur 312 pages, «L’Ombre d’Abiaga », publiée aux Éditions Vie, plonge le lecteur dans un siècle d’histoire autour de la vie de Ngome Abiaga Daniel sur un itinéraire qui remonte à un siècle sur les pas d’un orphelin du Woleu-Ntem. Celui-ci devient un enseignant dont le parcours s’étend sur trois continents. De la fondation du village d’Alène Meboume par Obama Assoum aux bouleversements d’une Afrique en mutation, le récit explore la résilience, la mémoire familiale et la question de la transmission, notamment pour la diaspora. Durlon Abiaga a confié envisager remettre le livre à sa famille réunie à Ntoum le 30 décembre 2026, pour l’anniversaire de sa mère.

Des racines aux infrastructures gabonaises

En parallèle de cette plongée dans le passé, Durlon Abiaga prolonge sa réflexion vers l’avenir avec la deuxième édition de son essai Une vision du Gabon à travers ses futures infrastructures, parue en novembre 2025 aux Éditions universitaires européennes. Riche de 172 pages et faisant suite à une première édition de 2020 traduite en sept langues, ce volume actualisé détaille comment le pays pourrait bâtir en sept ans une autoroute de 1 000 kilomètres reliant ses localités via un partenariat public-privé, en s’appuyant sur l’expérience de terrain de l’auteur.

Ingénieur en construction hydraulique formé en France et titulaire d’un MBA, Durlon Abiaga cumule plus de vingt ans d’expérience dans les infrastructures à travers plusieurs pays africains et a notamment dirigé le développement du groupe Optorg sur 22 pays avant de présider Atlantique Développement au Canada. Partagé entre le Gabon, la France et le Canada, il délaisse ici la truelle de l’ingénieur pour la plume du romancier afin d’éclairer l’histoire personnelle qui précède les autres. Entre la saga familiale d’un siècle et le projet d’une grande infrastructure nationale, ces deux livres, disponibles en format numérique, représentent le passé et l’avenir d’un territoire. Les lecteurs pourront à chaque ligne immerger dans ces aventures livresques pour découvrir l’histoire et les ambitions portées par Durlon Abiaga.