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Artiste, auteur, compositeur, producteur et ingénieur du son, originaire de Martinique et désormais installé en Guadeloupe, Tyriick ambitionne de conquérir le public gabonais. À travers son univers mêlant R&B, soul et sonorités caribéennes, il entend bâtir un pont culturel entre la Caraïbe et l’Afrique, porté par son titre Lwen en collaboration avec Sadjo.

Né en Martinique, Tyriick trace un sillon singulier entre les Antilles et de nouveaux horizons francophones. Après plusieurs années passées à Saint-Martin, l’artiste, auteur-compositeur, producteur et ingénieur du son poursuit aujourd’hui son aventure au Lamentin, en Guadeloupe. Bercé dès l’enfance par la musique familiale et locale, il façonne un univers mêlant R&B, soul et accents caribéens, où les mélodies soignées et le goût du partage occupent une place centrale.

Un pont musical entre la Caraïbe et le Gabon

Son véritable déclic intervient en 2013 à Saint-Martin. D’abord séduit par le mix et la danse, il découvre sa voix, s’essaie à l’écriture et à la composition, puis s’initie dès 2015 à la production et aux logiciels de studio. Cette maturation aboutit en 2018 avec « My Queen », son premier single illustré d’un clip. Fonctionnant en indépendant, il maîtrise chaque étape de création, de l’interprétation à l’architecture sonore. Au-delà des Antilles, Tyriick ambitionne de tisser des liens durables avec de nouveaux publics francophones, et plus particulièrement les mélomanes gabonais.

Je souhaite ouvrir ce projet à un nouveau public francophone et dans l’idée de créer des échanges culturels entre la Caraïbe et l’Afrique », confie l’artiste, désireux de faire résonner son parcours et ses collaborations au Gabon. ​Côté actualité, le créateur multiplie les rendez-vous marquants. Après Beautiful Love en duo avec Tizen, dévoilé avec son clip le 14 février 2025, il mise sur Lwen en featuring avec Sadjo, disponible sur Spotify depuis le 23 octobre 2026. Ce titre sert d’élan vers Love Hurts, son prochain single solo R&B et neo-soul annoncé pour le 27 novembre 2026. Entre exigences d’artisan indépendant et envie d’ouverture transatlantique, Tyriick confirme une trajectoire attentive aux nuances et aux rencontres. Vivement que les mélomanes gabonais dégustent chacune de ses sorties musicales.