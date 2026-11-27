Ecouter l'article

Le système éducatif gabonais fait face à une équation complexe à moyen terme : le déficit d’enseignants dans les établissements scolaires pourrait atteindre 5 000 postes à l’horizon 2030, selon les indications avancées par la ministre de l’Éducation nationale, Jacqueline Ilogue-Bignoumba, lors de son passage dans l’émission « 26 En Plus » sur Gabon 24 lundi 23 novembre. Derrière cette projection chiffrée se dessine un enjeu majeur pour la qualité des apprentissages, l’équilibre des équipes pédagogiques et la capacité des établissements à absorber les besoins des élèves dans la durée.

Cette perspective ravive les préoccupations autour de la qualité des apprentissages dans le système éducatif national. Lorsque le personnel enseignant vient à manquer, les élèves risquent d’accumuler des retards et des lacunes dans plusieurs disciplines faute de pouvoir suivre l’intégralité des programmes prévus, tandis que les ajustements de dernière minute opérés par les chefs d’établissement ne suffisent pas toujours à compenser les absences.

Un plan de recrutement confronté au rythme et à l’exécution

Ainsi, le membre du gouvernement a annoncé le déploiement de 230 professeurs de disciplines scientifiques à travers le pays, en plus de la projection gouvernementale visant à pourvoir 5 000 postes d’enseignants d’ici à 2030 pour absorber le déficit attendu.

Au-delà de l’annonce de ces chiffres, l’efficacité d’une telle trajectoire dépendra étroitement de la mise en œuvre concrète sur le terrain notamment le calendrier effectif de recrutement et de prise de poste des nouveaux enseignants; les modalités d’intégration et d’affectation vers les zones et établissements les plus touchés et la capacité des dispositifs d’encadrement à garantir la continuité des cours sur l’ensemble de l’année scolaire

Des conditions de travail éprouvantes pour les enseignants

L’analyse de ce déficit global met également en lumière la pression quotidienne qui pèse sur le corps enseignant déjà en activité. Lorsqu’un établissement manque de personnel, les professeurs présents doivent souvent absorber une charge de travail supplémentaire, gérer des volumes horaires importants et pallier des absences récurrentes, avec un impact direct sur leur fatigue professionnelle et la sérénité des enseignements.

Dans un contexte où l’attractivité et la rétention des personnels demeurent des enjeux sensibles, la réussite du plan à l’horizon 2030 passera aussi par l’amélioration des conditions d’exercice et d’affectation des enseignants, afin que les recrues ne soient pas confrontées aux mêmes facteurs de découragement.

Le poids du déficit en infrastructures sur la qualité de l’enseignement

La question des effectifs ne peut être dissociée de celle des infrastructures scolaires. Dans de nombreux établissements confrontés aux manques de moyens et de personnel, les contraintes matérielles et organisationnelles pèsent sur l’organisation des emplois du temps et sur les ajustements opérés au niveau local pour tenter d’assurer un minimum de cours.

Pour les pouvoirs publics, l’enjeu majeur reste donc d’articuler recrutements, déploiements et investissements matériels afin d’offrir aux élèves un accès régulier aux enseignements et d’éviter que les faiblesses structurelles du système ne compromettent durablement leur parcours scolaire.