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​La résidence de l’ambassadeur du Japon à Libreville a accueilli, le 19 novembre 2026, une soirée dédiée au « Saké japonais et aux accords gourmands ». Cette rencontre s’adressait particulièrement aux professionnels de l’importation, de la distribution, de l’hôtellerie et de la restauration. À travers cet événement, la représentation diplomatique a souhaité faire découvrir cette boisson traditionnelle et encourager les échanges autour de son potentiel sur le marché gabonais.

Dans son intervention circonstancielle, l’ambassadeur du Japon au Gabon Ando Yoshio a surtout partagé la saveur de la boisson. « Le saké offre une grande diversité de saveurs. Il peut accompagner des mets japonais, mais aussi de nombreux produits disponibles ici, au Gabon », a déclaré l’ambassadeur nippon. Pour une meilleure dégustation de la boisson de riz, c’est M. Miyagawa, qui a détaillé chaque étape de la production du Saké, afin de révéler au convives la qualité de ce produit traditionnel.

Une boisson traditionnelle aux ingrédients essentiels

​Pour éclairer la lanterne de ces amateurs sur cette boisson emblématique, il est utile d’en préciser la composition fondamentale. En fait, le saké traditionnel repose avant tout sur quatre ingrédients essentiels, le riz à saké, l’eau, la levure et le koji, un champignon microscopique cultivé sur le riz qui transforme l’amidon en sucres fermentescibles. Cet équilibre délicat permet de produire des arômes variés, allant de notes fruitées ou florales à des touches plus sèches et minérales. Dans son allocution, l’ambassadeur a rappelé que faire connaître un nouveau produit « demande du temps et des échanges ». Ajoutant que les impressions et idées des invités seraient « particulièrement précieuses ».

Il a également remercié M. Miyagawa pour son expertise, Mme Marianne Tigoé Okiyas, ambassadrice de bonne volonté pour la promotion de la cuisine japonaise pour sa collaboration. Le souhait est que cette rencontre soit « le point de départ de nouveaux échanges et, pourquoi pas, de futures opportunités commerciales ». Une soirée conviviale qui confirme la volonté de rapprocher les cultures culinaires et économiques entre le Japon et le Gabon.