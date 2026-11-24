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La justice vient de frapper fort dans le scandale des vidéos à caractère obscène tournées au sein du lycée évangélique Ogoula Mbeye de Port-Gentil. Selon les informations rapportées par Ogooué Maritime info (OMI), sept des douze élèves présentés devant le juge d’instruction ce lundi 23 novembre 2026 ont été écroués à la prison centrale de la capitale économique.

Le couperet judiciaire est finalement tombé dans une affaire qui secoue l’opinion publique port-gentillaise depuis plusieurs jours. Lundi 23 novembre 2026, la justice a rendu ses premières décisions à l’encontre des apprenants du lycée évangélique Ogoula Mbeye impliqués dans le tournage et la diffusion de séquences vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Une affaire particulièrement choquante puisque les faits incriminés se sont déroulés le 11 novembre dernier, en plein jour, à l’intérieur même d’une salle de classe de cet établissement confessionnel.

Sept élèves écroués, cinq remis en liberté provisoire

D’après nos confrères d’Ogooué Maritime info (OMI), l’enquête minutieuse diligentée par les agents du commissariat central de Port-Gentil a permis d’interpeller non pas dix, mais douze élèves au total. Déférés devant le parquet puis entendus par le magistrat instructeur ce lundi, les mis en cause ont été fixés sur leur sort à l’issue de leur interrogatoire.

Le juge d’instruction a ainsi ordonné le placement sous mandat de dépôt de sept d’entre eux à la prison centrale de Port-Gentil. Il s’agit précisément des individus formellement identifiables sur les images devenues virales sur la toile. Lors de leur prochaine comparution devant la juridiction compétente, ils devront répondre des chefs d’accusation d’atteinte aux mœurs et à la personnalité. Les cinq autres apprenants impliqués dans le dossier ont, quant à eux, bénéficié d’une mise en liberté provisoire, bien qu’ils aient déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire lourde avec leur exclusion définitive de l’établissement.

Un signal fort pour assainir le milieu scolaire

Ce rebondissement judiciaire marque une étape déterminante dans le traitement de ce scandale qui continue d’alimenter les débats dans la capitale économique gabonaise. Au-delà de la sanction pénale, cette fermeté des autorités judiciaires et éducatives est perçue comme un avertissement sans frais à l’endroit de la jeunesse scolarisée.

Face à la recrudescence des dérives comportementales filmées et relayées sur internet, l’opinion publique espère que ces mesures dissuasives suffiront à freiner les ardeurs des élèves, tant au lycée évangélique Ogoula Mbeye que dans les autres établissements de Port-Gentil, afin de préserver l’image et la crédibilité de l’Éducation nationale.