Ecouter l'article

Le vendredi 27 novembre 2026, au cœur du 1er arrondissement de Libreville, le Bureau exécutif national du parti Les Démocrates s’est retrouvé autour de Guy Nzouba-Ndama pour un bilan à mi-parcours de sa campagne de redynamisation. L’exercice intervient alors que l’échiquier national connaît d’importantes secousses, marquées en filigrane par l’absorption récente du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) d’Alexandre Barro Chambrier par l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) au pouvoir, ainsi que la présence très remarquée du directoire de cette même UDB au congrès du Parti démocratique gabonais (PDG). Autant de mouvements qui laissent entrevoir de profonds bouleversements dans les alliances et les équilibres partisans.

Dès l’ouverture des travaux, Guy Nzouba-Ndama a salué l’engagement des équipes déployées ces dernières semaines, rappelant qu’aller à la rencontre des militants relève d’un impératif stratégique : impossible, selon lui, de prétendre diriger sans prêter l’oreille à celles et ceux qui animent le parti au quotidien.

Les rapports d’étape restitués devant la direction mettent en lumière une réalité nuancée. Si l’accueil des populations et la mobilisation des militants, notamment au Premier Campement à Akanda, à Milom village et à Kango, traduisent une volonté de rester soudés, des failles apparaissent. Plusieurs cadres ont relayé le sentiment d’abandon de militants estimant avoir été négligés après les scrutins, ainsi qu’une demande pressante de visites plus régulières et d’une communication plus fluide. À ces attentes partisanes s’ajoutent des préoccupations sociales aiguës : chômage des jeunes, coût de la vie, accès difficile à l’eau et à l’électricité.

Rester un « gendarme » centriste dans un paysage mouvant

Face à ces constats et à l’effervescence d’un environnement politique en pleine recomposition, le président des Démocrates a fixé une feuille de route ferme. Il a demandé de poursuivre et d’amplifier la dynamique de terrain, tout en martelant la nécessité de la discipline, de la cohésion et d’une parole unique.

Surtout, Guy Nzouba-Ndama entend préserver la singularité de sa formation. Refusant de se laisser happer par les logiques d’alignement ou d’absorption qui redessinent d’autres camps, Les Démocrates revendiquent leur ancrage centriste et leur proximité avec les réalités quotidiennes des Gabonais. Le parti se positionne ainsi en « gendarme » de l’action publique : prêt à saluer les avancées utiles, mais résolu à dénoncer ce qui nuit au bien-être national. La séance s’est conclue sur une note de mobilisation, le leader réaffirmant que la base demeure le socle indispensable de toute stratégie victorieuse.