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À Lébamba, chef-lieu du département de la Louetsi-Wano dans la province de la Ngounié, l’École supérieure des métiers de la santé de Bongolo a franchit, le 24 novembre 2026, une étape institutionnelle majeure. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’établissement supérieur a enfin été reconnu d’utilité publique. Une avancée pour l’école qui forme depuis cinq décennies des personnels soignants au cœur de l’arrière-pays gabonais.

Fondée dans les années 1970 pour former le personnel soignant destiné à couvrir les besoins de l’hôpital de Bongolo, l’institution s’est progressivement affirmée comme un pôle majeur de formation sanitaire à l’intérieur du Gabon. Cette rencontre décisive a réuni notamment le directeur de l’école, Percy Pindji, la directrice générale des Écoles supérieures du Gabon, Emma Nadège Mawili-Ngouali Fils, ainsi que les responsables de l’hôpital de Bongolo, dont le directeur administratif et financier par intérim, Antoine Mboutsou, et le directeur médical, le Dr Schaeffer Stephen.

Un pôle d’excellence médicale reconnu hors de Libreville

​Prenant la parole au cours de la cérémonie, le directeur général de l’Enseignement supérieur, le Pr Alain Souza, a salué l’engagement constant des équipes pédagogiques et administratives. Il a particulièrement insisté sur la portée stratégique de cet établissement, l’un des rares instituts supérieurs du pays à dispenser des formations spécialisées en dehors de Libreville. Les échanges ont également permis de mettre en lumière la diversité des cursus proposés, notamment en ophtalmologie et dans plusieurs autres disciplines paramédicales essentielles au renforcement du système de santé national.

​À l’issue de la réunion, la délégation officielle a effectué une visite guidée des locaux de l’école et des installations de l’hôpital de Bongolo afin d’évaluer les infrastructures et les conditions de travail du personnel. Cette consécration institutionnelle ouvre désormais de nouvelles perspectives de développement pour la formation supérieure en santé dans le sud du Gabon.