Maganga Moussavou : Oligui Nguema « peut compter sur moi »

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Au lendemain du discours sur l’état de la Nation prononcé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Parti social démocrate (PSD), Pierre-Claver Maganga Moussavou, a livré ses impressions dans un entretien accordé au quotidien L’Union. Invité en sa qualité d’ancien vice-président de la République, il dit avoir apprécié un message axé sur l’action, la responsabilité et le changement des mentalités. Selon lui, le chef de l’État a renouvelé son engagement envers le peuple gabonais en invitant les citoyens à prendre pleinement leur destin en main et à se réapproprier les leviers économiques du pays.

Pour Pierre-Claver Maganga Moussavou, cette vision mérite d’être soutenue, notamment en ce qui concerne les opportunités offertes à la jeunesse. Il salue les mécanismes mis en place à travers la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG), estimant qu’ils constituent des instruments essentiels pour encourager l’initiative privée et l’autonomisation économique. « Je suis en phase avec le discours du président de la République », affirme-t-il, tout en exprimant l’espoir que les engagements annoncés seront effectivement traduits en actions concrètes au bénéfice des populations.

Un soutien critique

Conscient des nombreux défis qui attendent les nouvelles autorités, le leader du PSD reconnaît que la mission du président de la République s’annonce particulièrement complexe face aux fortes attentes des Gabonais. Toutefois, il estime que les réformes engagées depuis le 30 août 2023 constituent une base sur laquelle le pays peut construire un nouvel élan. Pour lui, seule une mobilisation collective permettra de relever les défis économiques, sociaux et institutionnels auxquels le Gabon est confronté.

Se définissant comme un « opposant lucide », Pierre-Claver Maganga Moussavou réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative allant dans le sens de l’intérêt général. « Dans sa mission, il peut compter sur moi », déclare-t-il, assurant qu’il est prêt à mettre son expérience au service de la construction nationale. Au-delà des divergences politiques, il plaide pour une coopération responsable afin de favoriser le développement du pays et répondre aux aspirations des Gabonais.