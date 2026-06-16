Gabon : Oligui Nguema acte la fin du «ngori» dans les transports publics 

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé une réforme majeure du transport public urbain au Gabon. À travers la fusion de SOGATRA et de TRANS’URB au sein d’une future Compagnie nationale interurbaine, l’État entend restructurer durablement le secteur. Mais l’annonce la plus marquante reste la suppression progressive de la gratuité des transports publics, une mesure assumée par le chef de l’État qui estime que le système actuel n’est plus soutenable.

Depuis plusieurs années, les transports urbains constituent l’un des principaux défis du quotidien des Gabonais. Entre l’insuffisance du parc automobile, les difficultés financières des opérateurs publics et la dégradation progressive des infrastructures, les usagers sont confrontés à une offre souvent en décalage avec leurs besoins.

La fin d’un modèle sous perfusion de l’État

Face à cette situation, le gouvernement a décidé d’engager une refonte complète du secteur. Selon le chef de l’État, la fusion de SOGATRA et de TRANS’URB permettra de créer un opérateur unique capable d’assurer une meilleure couverture du territoire tout en améliorant la qualité du service rendu aux populations. À cet effet, 100 nouveaux bus ont déjà été acquis pour renforcer les capacités de la future entreprise publique. Si la création de cette compagnie nationale constitue une annonce importante, c’est surtout la question de la gratuité qui a retenu l’attention. Pour le président de la République, le modèle actuel ne permet pas d’assurer la pérennité financière du service public de transport.

« Afin de garantir la pérennité de cette nouvelle structure, nous devrons mettre fin à la gratuité », a-t-il déclaré devant les parlementaires. Selon lui, les recettes générées par la vente des titres de transport devront permettre de couvrir les charges de fonctionnement, l’entretien des équipements et le renouvellement progressif du parc automobile. Dans une formule qui a suscité des réactions dans l’hémicycle, le chef de l’État a résumé sa position en une expression populaire : « En un mot, fini le ngori ! »

Derrière cette décision se cache une volonté plus large de réduire le poids des subventions publiques. Le gouvernement estime que l’État ne peut durablement financer seul un service dont les coûts d’exploitation augmentent continuellement. Cette orientation s’inscrit également dans une logique d’assainissement des finances publiques. À terme, l’objectif est que la future compagnie nationale dispose de ressources propres suffisantes pour fonctionner sans dépendre systématiquement du budget de l’État.

Un défi social pour les usagers

Si l’argument économique paraît recevable, la mesure pourrait néanmoins susciter des interrogations dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat et les difficultés de mobilité de nombreuses familles. Le succès de cette réforme dépendra donc de la capacité des autorités à proposer un service plus fiable, plus régulier et plus accessible. Car pour les usagers, accepter de payer davantage ne sera envisageable qu’à condition d’obtenir en retour un transport public moderne, sécurisé et performant.

Après plusieurs décennies de difficultés, le gouvernement fait ainsi le pari d’un changement de modèle. Reste désormais à convaincre les populations que la fin du « ngori » sera synonyme d’un meilleur service plutôt que d’une charge supplémentaire pour leur budget.