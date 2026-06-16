Derniers articlesSOCIETE

Boumi-Louetsi : Clémence Moughola Moubogha installée à la tête du village Poto-Poto

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 18h01min
1 522 Temps de lecture 1 minute
Photo de famille au terme de la cérémonie d'installation de la chef du village Poto-Poto Clémence Moughola Moubogha © D.R.
Ecouter l'article

Le village Poto-Poto, situé à une quinzaine de kilomètres de Mbigou dans le département de la Boumi-Louetsi, a officiellement une nouvelle cheffe. Le 29 mai dernier, Clémence Moughola Moubogha a été installée dans ses fonctions au cours d’une cérémonie présidée par le préfet du département, Théodore Issalangoye, en présence de nombreuses autorités administratives, politiques et coutumières.

Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la vie de cette localité du sud du Gabon. Clémence Moughola Moubogha succède à sa défunte tante, Françoise Manghedji, qui occupait jusque-là les fonctions de cheffe du village Poto-Poto et dont l’action a marqué la vie communautaire locale. Présidant la cérémonie, le préfet du département de la Boumi-Louetsi, Théodore Issalangoye, a rappelé le rôle essentiel des autorités coutumières dans la préservation de la cohésion sociale, la gestion des conflits de proximité et l’accompagnement des politiques publiques au niveau local.

Une cérémonie rehaussée par la présence des autorités

L’événement a mobilisé plusieurs personnalités du département. Parmi elles figuraient le président du Conseil départemental de la Boumi-Louetsi, Alphonse Mounanga, le maire de la commune de Mbigou, Dieudonné Mombo, le commandant de brigade de Kombila ainsi que l’inspecteur chef de la circonscription scolaire Ngounié-Sud, Alexis Moukoumbi.

La cérémonie a également été honorée par la présence du vénérable sénateur du département, Thérence Gnembou Moutsona, venu témoigner son soutien à la nouvelle cheffe de village et saluer l’importance de cette transmission de responsabilité.

Préserver l’héritage et accompagner le développement local

Au-delà de son caractère protocolaire, cette installation symbolise la continuité de l’autorité traditionnelle dans une localité confrontée, comme de nombreux villages de l’arrière-pays, aux défis du développement, de l’exode rural et du maintien du lien communautaire.

En prenant les rênes du village Poto-Poto, Clémence Moughola Moubogha hérite de la responsabilité de préserver l’héritage laissé par sa prédécesseure tout en œuvrant au bien-être des populations. Une mission qui s’inscrit dans la volonté de maintenir vivantes les valeurs de solidarité, de dialogue et de cohésion qui fondent l’identité des communautés de la Boumi-Louetsi.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 18h01min
1 522 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Transparence : le Sénégal publie son rapport d’exécution budgétaire, le Gabon dans l’opacité

16 juin 2026 à 18h23min

Maganga Moussavou : Oligui Nguema « peut compter sur moi »

16 juin 2026 à 17h27min

Gabon : Oligui Nguema acte la fin du «ngori» dans les transports publics 

16 juin 2026 à 17h17min

Gabon : Oligui Nguema « ne veut plus voir l’argent circuler dans les sacs »

16 juin 2026 à 16h38min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 15 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 15 Juin 2026
[#LDM] Boissons gabonaises détruites en France : le témoignage choc de Marcelle Eyang Noutchet Dans ce nouveau numéro de Ligne de Mire sur Gabon Media Time, Marcelle Eyang Noutchet, entrepreneure gabonaise installée en France, revient sur une affaire qui a bouleversé son parcours professionnel. Après avoir voulu valoriser les produits gabonais auprès de la diaspora, elle affirme avoir investi dans l’importation de boissons produites au Gabon vers la France. Mais à l’arrivée de la cargaison, les autorités françaises auraient relevé des problèmes de conformité, d’étiquetage et de traçabilité. Résultat : les produits sont bloqués, les frais s’accumulent, puis la marchandise est finalement détruite. Dans cet entretien, Marcelle Eyang Noutchet raconte les coulisses de cette opération, les démarches entreprises, les pertes subies, ses accusations, son sentiment d’abandon et les questions qu’elle pose aujourd’hui sur la responsabilité des différents acteurs impliqués. Une interview forte sur l’entrepreneuriat, la diaspora gabonaise, l’exportation des produits locaux, la conformité sanitaire et les difficultés rencontrées par ceux qui veulent investir entre le Gabon et l’étranger. À suivre dans Ligne de Mire, sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
Boissons gabonaises détruites en France : le témoignage choc de Marcelle Eyang Noutchet
[#Reportage] Parlement en congrès : que retenir du discours d’Oligui Nguema ? 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Parlement en congrès : que retenir du discours d’Oligui Nguema ?
[#Zapping] du 15 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Zapping] du 15 Juin 2026
[#Reportage] Affaire Mbazaboua : la foi face aux soupçons d’emprise 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Affaire Mbazaboua : la foi face aux soupçons d’emprise
[#Reportage] Sécurité pénitentiaire : 1 499 « mâtons » de la promotion Edwige Nkeze Igouwe désormais en service 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Sécurité pénitentiaire : 1 499 nouveaux agents entrent en service
S'abonner
Bouton retour en haut de la page