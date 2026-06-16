Boumi-Louetsi : Clémence Moughola Moubogha installée à la tête du village Poto-Poto

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Le village Poto-Poto, situé à une quinzaine de kilomètres de Mbigou dans le département de la Boumi-Louetsi, a officiellement une nouvelle cheffe. Le 29 mai dernier, Clémence Moughola Moubogha a été installée dans ses fonctions au cours d’une cérémonie présidée par le préfet du département, Théodore Issalangoye, en présence de nombreuses autorités administratives, politiques et coutumières.

Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la vie de cette localité du sud du Gabon. Clémence Moughola Moubogha succède à sa défunte tante, Françoise Manghedji, qui occupait jusque-là les fonctions de cheffe du village Poto-Poto et dont l’action a marqué la vie communautaire locale. Présidant la cérémonie, le préfet du département de la Boumi-Louetsi, Théodore Issalangoye, a rappelé le rôle essentiel des autorités coutumières dans la préservation de la cohésion sociale, la gestion des conflits de proximité et l’accompagnement des politiques publiques au niveau local.

Une cérémonie rehaussée par la présence des autorités

L’événement a mobilisé plusieurs personnalités du département. Parmi elles figuraient le président du Conseil départemental de la Boumi-Louetsi, Alphonse Mounanga, le maire de la commune de Mbigou, Dieudonné Mombo, le commandant de brigade de Kombila ainsi que l’inspecteur chef de la circonscription scolaire Ngounié-Sud, Alexis Moukoumbi.

La cérémonie a également été honorée par la présence du vénérable sénateur du département, Thérence Gnembou Moutsona, venu témoigner son soutien à la nouvelle cheffe de village et saluer l’importance de cette transmission de responsabilité.

Préserver l’héritage et accompagner le développement local

Au-delà de son caractère protocolaire, cette installation symbolise la continuité de l’autorité traditionnelle dans une localité confrontée, comme de nombreux villages de l’arrière-pays, aux défis du développement, de l’exode rural et du maintien du lien communautaire.

En prenant les rênes du village Poto-Poto, Clémence Moughola Moubogha hérite de la responsabilité de préserver l’héritage laissé par sa prédécesseure tout en œuvrant au bien-être des populations. Une mission qui s’inscrit dans la volonté de maintenir vivantes les valeurs de solidarité, de dialogue et de cohésion qui fondent l’identité des communautés de la Boumi-Louetsi.