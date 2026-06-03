Light Up : Himra à Libreville pour la 3ème édition en août !

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C’est par le biais d’une publication Instagram devenue virale que le prodige de la scène d’Abidjan, Himra, a officialisé son débarquement en terre gabonaise pour août 2026. D’ailleurs, l’interprète de « Number One », récemment auréolé d’un single d’or sur le marché français, est attendu au pour le Light Up édition 3. Ce rendez-vous devrait se dérouler au stade municipal de Nzeng-Ayong.

Figure de proue d’un hip-hop transafricain en pleine mutation, l’artiste ivoirien a su imposer une signature esthétique singulière. En effet, c’est une hybridation parfaite entre la sécheresse rythmique de la drill et la lourdeur des basses de la trap. Il y a aussi des résonances afro-contemporaines. Son flow incisif et ses structures textuelles percutantes en font l’actuel épicentre du rap game francophone.

Himra, en grand-messe urbaine au Stade de Nzeng-Ayong ?

Ce retour aux sources de la performance live s’inscrira dans le cadre de la troisième édition du festival Light Up. Le point d’ancrage devrait être l’antre du stade de Nzeng-Ayong. Mais au-delà de la simple restitution scénique de ses blockbusters « Banger » ou « Glow », c’est une véritable synergie culturelle qui se dessine en coulisses. D’ailleurs, les rumeurs de l’industrie sont intensifiées par un jeu de pistes numérique.

Lequel sera teinté de complicité sur les réseaux sociaux, annoncent une collaboration d’envergure. Himra pourrait en effet profiter de cette communion avec le public librevillois. Il pourrait dévoiler un featuring exclusif avec Dementos, l’étoile montante de la musique Tcham. En outre, cette connexion promet un choc thermique artistique entre l’énergie brute ivoirienne et l’authenticité des punchlines locales gabonaises. Le rendez-vous est pris !