Tchibanga : le guerrier Yanga , célébré par Oligui Nguema 

Ecouter l'article

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rendu un vibrant hommage au guerrier Yanga lors de son séjour à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. Cette célébration s’inscrit dans la volonté des autorités de valoriser les figures historiques qui ont marqué la résistance et la construction de l’identité nationale gabonaise, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Figure emblématique de l’histoire du Sud du pays, Yanga est reconnu pour son courage et son rôle dans la défense de son peuple face aux menaces extérieures. Notamment durant la résistance africaine. À travers cet hommage, le chef de l’État a tenu à rappeler l’importance de préserver la mémoire collective et de transmettre aux jeunes générations les valeurs incarnées par les héros nationaux.

Une mémoire au service de l’unité nationale

En marge de cette célébration, le chef de l’État a également pris part à la deuxième édition du Grand Cross de Tchibanga », qui a vu la participation de 1000 athlètes. Toutes les catégories confondues, cet événement sportif était placé sous le thème : « Unité et Cohésion dans le G5 ». À l’issue des compétitions, le président de la République a procédé à la remise des récompenses aux meilleurs athlètes,notamment la championne saluant leur engagement ainsi que les efforts des organisateurs, indique le confrère.Le séjour présidentiel a également été marqué par des initiatives en faveur de l’autonomisation des jeunes et de leur insertion économique.

Il s’agit de la remise de clés aux jeunes bénéficiaires afin d’effectuer l’activité de chauffeur de taxi dans la ville. Une initiative qui entend encourager les jeunes à l’entrepreneuriat dans un climat marqué par un manque de place à la Fonction publique. Par son séjour, le chef de l’État a tenu à réaffirmer son engagement pour la cohésion sociale, la valorisation du patrimoine culturelle et historique. Ainsi que la proximité avec les populations rurales.