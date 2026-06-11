Libreville : vaste opération de nettoyage orchestrée par BCC !

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À l’heure où l’urgence climatique impose une refonte des paradigmes industriels, les acteurs économiques gabonais affichent une maturité croissante. D’ailleurs, en marge de la Semaine de l’environnement, la société Building Construction Company(BCC), opérateur clé du paysage immobilier national, a orchestré une vaste opération de salubrité publique et de collecte de déchets plastiques au cœur des centres de développement stratégique en construction.

Alors que la semaine de l’environnement a été commémorée dans le monde, BBC a décidé de ne pas rester en marge de cette mouvance louable. Dans une initiative écocitoyenne, cette entreprise s’est attaquée aux périmètres de la Tour H et de la Cité Émeraude. Deux chantiers d’envergure qui concourent à redessiner le front de mer de Libreville. Ces équipes opérationnelles sur la façade maritime ont concrétisé les ambitions de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

BBC, une société citoyenne au service du développement !

« À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, BCC réaffirme son engagement en faveur de la protection de notre cadre de vie et de la protection de l’environnement », a indiqué Flora Koumba, responsable Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) sur le site de la Tour H. Selon ladite entreprise, cette action solidaire et sociétale démontre la volonté d’intégrer l’éthique environnementale au cœur des processus industriels. Face aux défis de la pollution plastique, BBC se veut écologique.

Instantané du nettoyage à Libreville par BBC © D.R.

« En tant qu’acteur du secteur de la construction, nous sommes conscients que notre responsabilité va au-delà de la réalisation des grands œuvres. C’est dans cette optique que nous organisons une opération de nettoyage sur ces sites et au niveau de la plage », a-t-elle souligné. Par cette démarche, Building Construction Company a tenu à insuffler une dynamique vertueuse. La preuve, une fois de plus et pas de trop, que performance structurelle et conscience civique peuvent converger vers l’idéal d’une cité durable.