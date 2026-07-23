France/Gabon : Oligui Nguema intègre Alain Giresse au sein des Panthères !

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En visite d’Etat à Paris, le Président de la République du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema a mis les petits plats dans les grands en marge du gala officiel à l’Élysée. En effet, le numéro un gabonais a annoncé de manière officielle le retour aux affaires du technicien français Alain Giresse au sein de la tanière des Panthères du Gabon pour épauler son compatriote Sébastien Migné.

16 ans c’est le temps qu’il aura fallu à Alain Giresse avant de revenir apporter sa touche à l’édification du football gabonais. L’ancienne gloire du football français, qui a déjà effectué un passage remarquable entre 2006 et 2010 avec les Panthères du Gabon, connaît Parfait la lourde charge qui l’attend. Si les joueurs ont tous raccroché excepté Pierre-Emerick Aubameyang, la motivation devra être la même.

Si la démarche semble peu commode en raison de l’ingérence manifeste du politique dans la sphère purement footballistique, il reste qu’en fan numéro 1 de cette équipe nationale, Brice Clotaire Oligui Nguema croit fermement que la clé de voûte du succès est un staff technique qualifié. À cela devra se greffer le vécu du groupe en harmonie. C’est à ce niveau que le leadership couplé à l’expérience d’Alain Giresse devraient faire l’affaire.

«Je ne suis peut-être pas un grand joueur de football, mais j’ai toujours été un supporter des Bleus et de leurs grands joueurs, dont Giresse, Platini, Tigana, Zidane et bien d’autres. C’est pourquoi j’annonce à tout le monde qu’Alain Giresse, ici présent, va rejoindre le staff de l’équipe nationale gabonaise de football », a souligné le Président de la République du Gabon lors du dîner de gala organisé à son honneur à l’Elysée.

Aujourd’hui âgé de 72 ans, Alain Giresse sait qu’il ne s’agit pas d’un simple emploi issu d’un partenariat Franco-Gabonais élargi. « Nous avons besoin de vous et je sais ce que vous avez apporté à notre équipe nationale à l’époque », a martelé sous les ovations Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon des sources bien introduites, ce retour aux manettes de l’équipe nationale se fera sous la casquette de Directeur Technique National (DTN). Un duo français pour relancer la machine, bien loin de l’élan souverainiste de la transition.