France–Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema de retour à Libreville après une visite d’État aux retombées stratégiques

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est rentré à Libreville ce 23 juillet 2026, au terme d’une visite d’État de trois jours en France. Effectué à l’invitation du président français Emmanuel Macron, ce déplacement, le plus haut niveau de relations protocolaires entre deux États, a permis de consolider le partenariat entre Libreville et Paris à travers plusieurs accords portant notamment sur les ressources minières, l’eau, l’énergie, la sécurité et les investissements.

Accueilli à son retour dans la capitale gabonaise, le chef de l’État achève une séquence diplomatique marquée par des rencontres avec les autorités françaises, des responsables économiques, des partenaires institutionnels ainsi que la diaspora gabonaise établie en France.

Selon la Présidence de la République, cette visite traduit la volonté des deux pays de bâtir « une coopération renouvelée, fondée sur le respect mutuel, la confiance et des intérêts réciproques », tout en illustrant le repositionnement de la diplomatie gabonaise sur la scène internationale.

Des accords dans plusieurs secteurs stratégiques

Au cours de son séjour, Brice Clotaire Oligui Nguema a conduit une série d’entretiens de haut niveau qui ont débouché sur plusieurs engagements dans des domaines jugés prioritaires pour le développement du Gabon.

Parmi les principales avancées figurent des accords relatifs à la sécurité, la transformation locale des ressources minières, l’eau, l’énergie, ainsi qu’au renforcement de la coopération en matière de formation, de transports aériens et d’investissements.

Ces engagements s’inscrivent dans la stratégie des autorités gabonaises visant à accélérer la transformation locale des matières premières, à renforcer les capacités nationales et à améliorer l’attractivité économique du pays.

La diplomatie au service du développement

Pour la Présidence de la République, les résultats de cette visite illustrent la volonté du chef de l’État de faire de la diplomatie « un véritable instrument de développement économique et social ».

Les accords conclus devraient, selon les autorités, contribuer à soutenir l’industrialisation du Gabon, favoriser la création d’emplois, renforcer le transfert de compétences et améliorer progressivement l’accès des populations aux services essentiels.

Au-delà de leur dimension économique, ces partenariats visent également à conforter la position du Gabon sur la scène internationale en développant des relations de coopération fondées sur des intérêts communs et la recherche de bénéfices mutuels.

Le retour du président Brice Clotaire Oligui Nguema à Libreville marque ainsi la fin d’une mission diplomatique que les autorités présentent comme une étape importante dans le renforcement des relations franco-gabonaises et dans la mise en œuvre de la stratégie de développement portée par la Ve République.