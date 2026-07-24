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Affaire Alicia Matamba : le commandant Cédric Essone sous mandat de dépôt !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 24 juillet 2026 à 9h28min
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Le Procureur de Tchibanga © D.R.
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Lors d’une communication officielle livrée tard dans la nuit du jeudi 23 juillet 2026, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tchibanga a annoncé le placement sous mandat de dépôt du commandant de police Cédric Sosthène Essone. Ce dernier est suspecté d’avoir ôté la vie à Guiliane Alicia Matamba, sa désormais ex-compagne.

C’est une détention provisoire qui fait suite au défèrement du mis en cause devant le parquet au terme de sa garde à vue. Ancien chef d’antenne de l’Office Central Anti-Drogue (OCAD) de la Nyanga jusqu’au 5 mars dernier, l’officier de police est le principal suspect dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après la découverte dramatique du corps sans vie de Guiliane Alicia Matamba à son domicile nyoungou.

Le Meurtrier d’Alicia Matamba mis hors d’état de nuire ?

C’est ce qui ressort de la communication du parquet de la République après avoir obtenu les conclusions de l’autopsie. La comparution a suffi au juge d’instruction pour délivrer un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu. Le ministère public a rappelé que cette étape procédurale vise strictement à garantir la manifestation de la vérité et la conservation des indices matériels, sans préjuger de la culpabilité de l’intéressé. 

Il est tout de même judicieux de préciser que le commandant Essone n’est qu’un présumé meurtrier jusqu’au prononcé du verdict qui le condamne pour ce crime. Afin de couper court aux rumeurs de pressions institutionnelles, le parquet a tenu à préciser qu’aucune entrave, intimidation ou coercition n’a été exercée par les forces de l’ordre à l’encontre des proches de la victime. Les investigations se poursuivent sous l’autorité du cabinet d’instruction. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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