Football : Aubameyang portera le dossard 7 à la Corogne !

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Après un passage très prolifique sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’international Gabonais vient de franchir de nouveau les Pyrénées. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang s’est officiellement engagé avec le Deportivo La Corogne, promu très ambitieux en Liga. Mais nouveau départ à comme un goût de rajeunissement puisque « Auba » héritera du prestigieux maillot numéro 7 qu’il avait déjà porté à Saint-Étienne.

C’est assurément l’une des attractions clés de ce mercato estival. À 37 ans, le fer de lance de la sélection gabonaise a officiellement posé ses valises en Galice pour dynamiser l’attaque coruñesa. En quête d’un finisseur chevronné pour valider son grand retour dans l’élite du football espagnol après 8 années d’absence, le Dépor n’a pas hésité à débourser près de 1,5 million d’euros pour arracher le joueur à l’Olympique de Marseille.

Aubameyang en 2026 comme il y a 13 ans !

L’artilleur Gabonais, qui a des origines espagnoles par sa mère,est lié au club jusqu’en juin 2028. Fort d’une carte de visite impressionnante forgée au Borussia Dortmund, à Arsenal ou encore au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a cédé au charme du projet galicien pour retrouver un championnat qu’il affectionne tout particulièrement. L’attribution du dossard 7 confirme les hautes ambitions placées en lui par la direction sportive.

Retenez bien qu’Aubameyang ne vient pas faire de la figuration au stade de Riazor. Tout au contraire, l’international Gabonais arrive avec la ferme intention d’assumer le leadership offensif et de faire parler sa science du placement dans la zone de vérité. Capable de faire basculer une rencontre sur une accélération fulgurante ou un appel tranchant, le serial buteur gabonais apporte une garantie d’efficacité clinique dans le dernier geste. Pour le Deportivo La Corogne, ce recrutement XXL c’est le jackpot.