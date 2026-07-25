Visas américains : les demandes du Gabon désormais traitées à Yaoundé !

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Dans le cadre d’une restructuration globale de son réseau consulaire, le Département d’État des États-Unis a officialisé le redéploiement du traitement des visas courants en Afrique subsaharienne. Ainsi donc, à compter du 1ᵉʳ août 2026, l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé, au Cameroun, devient la chancellerie référente pour l’instruction des demandes émanant des ressortissants et résidents du Gabon.

Cette réorganisation stratégique intègre un vaste plan d’optimisation opérationnelle articulé autour d’une vingtaine de pôles régionaux spécialisés. Selon la diplomatie américaine, ce dispositif vise à ajuster l’allocation des ressources humaines et matérielles aux flux consulaires, garantissant une meilleure efficacité procédurale. Conformément aux usages diplomatiques, les usagers sont invité(e)s à s’adresser au poste consulaire désigné pour leur juridiction de résidence.

Les États-Unis redéfinissent leur déploiement en Afrique centrale !

Bien que la représentation américaine à Libreville ne traitera plus les démarches de visa de court ou long séjour de routine, elle conservera néanmoins des prérogatives consulaires ciblées. Pour faire simple, la mission diplomatique à Libreville continuera d’assurer la délivrance des visas institutionnels. Qu’il s’agisse des représentants officiels et des diplomates étrangers dans l’exercice de leurs fonctions. À ceux-là se greffent les bénéficiaires de programmes sous patronage public.

Une autre catégorie pourra être prise en traitement urgent, il s’agit des démarches relevant directement de l’intérêt national des États-Unis. Cette centralisation consulaire à Yaoundé in fine permettra à la politique États-unienne d’harmoniser sa diplomatie dans la sous-région. Et ce, non sans manquer de maintenir les canaux institutionnels et officiels au sein de la chancellerie de Libreville. Les demandeurs gabonais sont invités à consulter les plateformes officielles de l’ambassade américaine pour adapter leurs démarches.