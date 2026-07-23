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Visas américains : Le Gabon plus autorisé à traiter les demandes dès le 1er Août !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 23 juillet 2026 à 16h55min
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Ambassade des Etats-Unis à Libreville © D.R.
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Dans la lignée des récentes restrictions notamment la réduction de la durée de validité des visas de court séjour à trois mois à entrée unique et l’introduction du visa bond pour prévenir les risques de dépassement de séjour, la représentation diplomatique américaine au Gabon poursuit son chemin insidieusement. En effet, à compter du 1ᵉʳ août, la chancellerie de Libreville cessera le traitement usuel des demandes de visas d’immigrant et de non-immigrant, rapporte le quotidien L’Union. 

Désormais donc les ressortissants gabonais ainsi que les résidents étrangers devront solliciter leurs titres de voyage auprès de centres régionaux désignés, principalement à Yaoundé au Cameroun ou à Malabo en Guinée équatoriale voire dans d’autres missions accréditées en Afrique de l’Ouest. Cette réorganisation opérationnelle découle d’une directive du Département d’État américain qui vise à rationaliser et centraliser les services consulaires courants au sein d’une vingtaine de hubs régionaux sur le continent africain. 

Washington DC éloignée de plus en plus de Libreville ?

C’est la lecture qu’il est aisé de faire sans risque de verser dans la spéculation diplomatique. Et ce d’autant plus que cette mesure d’harmonisation n’épargne ni la mobilité académique ni les mobilités scientifiques. En ce sens que dorénavant les étudiants, chercheurs et bénéficiaires de programmes d’échanges seront également assujettis à ces nouveaux circuits d’instruction. Toutefois, la mission diplomatique américaine à Libreville conserve ses prérogatives essentielles. 

Cette dernière continuera d’assurer l’assistance consulaire aux citoyens américains, le traitement des situations d’urgence dûment motivées, ainsi que la délivrance des visas diplomatiques et de service. Afin de garantir une transition ordonnée, les autorités consulaires précisent que les visas en cours de validité demeurent pleinement applicables. Les usagers ayant déjà planifié un entretien recevront à ce propos des directives individuelles par voie électronique pour la suite de leur procédure.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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