Gabon : le Dr. Augustin Emane et l’ONUDC unis contre la criminalité transfrontalière

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La réponse institutionnelle face à la sophistication croissante des réseaux criminels est en voie d’être trouvée. Et pour cause, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains, Dr. Augustin Emane, a reçu, le jeudi 23 juillet 2026, une délégation de haut niveau de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) pour penser la modernisation proactive du cadre répressif national.

Menée par Aliou Sall, chef du bureau de l’ONUDC, et Sérigne Assane Dramé, coordonnateur régional du Programme mondial sur les crimes contre l’environnement, l’audience a posé les jalons d’un idéal. Celui de combler le vide juridique qui paralyse la lutte contre la criminalité transfrontalière, maritime et environnementale. C’est d’ailleurs l’absence d’outils juridiques spécifiques qui entraînent un ralentissement procédural.

La criminalité transfrontalière, un danger à éradiquer !

Faute de dispositions adaptées dans l’actuel Code de procédure pénale, la préservation des aires protégées et des ressources naturelles durables se heurte à des verrous procéduraux que les trafiquants exploitent à dessein. Face à ces failles, la doctrine de l’ONUDC préconise de démanteler les filières et de frapper au portefeuille. L’agence onusienne s’est dite prête à déployer un accompagnement technique d’envergure.

Lequel sera axé sur le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale et l’élaboration d’instruments de prévention ciblés. En réaction, Dr. Augustin Emane a réaffirmé la détermination du gouvernement gabonais à durcir le ton. Le Garde des Sceaux a insisté sur la création d’une juridiction spécialisée à compétence exclusive, destinée à trancher définitivement les conflits d’attribution juridictionnelle lors d’infractions connexes ou transversales.

Cette convergence de vues se veut d’emblée le point de départ d’une coopération renforcée et coordonnée. Le choix de miser collégialement sur la formation continue des magistrats et l’harmonisation sous-régionale des textes, Libreville entend bien doter son appareil judiciaire des outils nécessaires pour opposer une réponse pénale ferme, rapide et menée conjointement au crime organisé.