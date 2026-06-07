Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST !

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À l’aube des vacances scolaires, une période critique où le dévergondage sexuel et l’usage débridé des réseaux sociaux menacent l’avenir de la jeunesse, le Lycée Marianne de Libreville a choisi de faire de la prévention son ultime combat de l’année. Pour ce faire, le vendredi 5 juin 2026, cet établissement reconnu d’utilité publique a organisé une journée de sensibilisation sous le sceau de la responsabilité citoyenne.

Eu égard à la situation du secteur éducatif national miné par l’exposition précoce des mineurs aux dérives numériques et aux risques sanitaires, le fondateur du Lycée Marianne et son équipe dirigeante ont dégainé l’arme de sensibilisation comme un modèle de salut public. L’association avec la Haute Autorité de la Communication (HAC) et le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), a permis d’ériger un rempart pédagogique pour protéger ses élèves une fois livrés à eux-mêmes.

Réseaux sociaux et prudence face aux IST, les apprenants du Lycée Marianne !

Face à l’omniprésence des smartphones, la conférencière a mis en exergue les ravages psychologiques du cyberespace. En effet, Paulette Kouelet, Directeur de l’audiovisuel, des programmes et de la communication écrite à la HAC, a rappelé l’urgence d’une éducation aux médias pour faire face à des plateformes qui « envahissent notre espace de vie » et nuisent au développement des enfants. « Le levier aujourd’hui permet de sensibiliser les enfants à l’utilisation des réseaux sociaux pour développer chez eux l’esprit critique, la responsabilité, la possibilité de recouper les informations ».

Paulette Kouelet lors de sa présentation © D.R.

Présentation des IST par le PLNS © D.R.

Le second panel s’est attaqué sans tabou au fléau des infections sexuellement transmissibles (IST), à l’heure où la liberté estivale favorise le relâchement des comportements. À ce propos, le Docteur Pharelle Stevie Obame (PNLS) a mis un accent particulier sur l’importance de devancer les risques, notamment par le préservatif et la fin du partage d’objets tranchants. « Pendant les vacances, il y a certains parents qui ne contrôlent pas tout. L’enfant ira avec cette pensée. Cette période est même très bien choisie […] afin qu’il prenne ses précautions. »

Pour Johnson Deriche Boukandja, enseignant de français au Lycée Marianne, cette action extra-scolaire couronne une vision d’excellence qui dépasse le cadre des programmes franco-gabonais et des classes connectées de l’établissement. « Nous savons qu’au sortir de cette journée, nos jeunes vont en vacances mais étant instruits aussi bien sur les dangers liés aux maladies sexuelles que sur l’exposition auxquels ils font face sur les réseaux sociaux. », a-t-il indiqué. Reconnaissants, les apprenants ont salué une démarche qui les place face à leurs responsabilités. Bonnes vacances d’avance !