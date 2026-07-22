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Cuisin’Or : Olam Palm Gabon porte plainte après la découverte d’un présumé réseau de contrefaçon

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 juillet 2026 à 19h43min
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Une vue de la chaîne de production de l'huile Cuisin’Or à Olam Palm © D.R.
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Au lendemain du démantèlement d’une unité clandestine de reconditionnement d’huile alimentaire à Libreville, Olam Palm Gabon est sortie de son silence. Dans un communiqué publié le 22 juillet 2026, l’entreprise affirme que les produits authentiques Cuisin’Or disposent de plusieurs dispositifs de sécurité destinés à prévenir toute contrefaçon. De plus, elle annonce également le dépôt d’une plainte afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Alors que les autorités ont récemment mis au jour un réseau présumé de fabrication et de reconditionnement frauduleux d’huile alimentaire, Olam Palm Gabon dit avoir pris connaissance des images diffusées sur les réseaux sociaux. En effet, celles-ci montrent des emballages portant la marque Cuisin’Or.

Des emballages dotés de dispositifs de sécurité

L’entreprise indique que les commentaires accompagnant cette vidéo évoquent « des suspicions relatives à une possible contrefaçon de produits commercialisés sous la marque Cuisin’Or ».

Dans son communiqué, Olam Palm Gabon rappelle que son huile de palme raffinée est « commercialisée exclusivement dans des emballages sécurisés et facilement identifiables, conçus pour garantir l’intégrité du produit jusqu’au consommateur final ». Cela vise à assurer une totale sécurité.

La société précise que Cuisin’Or est disponible en quatre formats — 900 ml, 2 litres, 5 litres et 20 litres. Il faut noter que chacun est équipé de plusieurs éléments permettant d’authentifier le produit.

Parmi ces dispositifs figurent notamment des bagues d’inviolabilité, des bouchons sécurisés, des opercules d’étanchéité, des éléments de traçabilité, ainsi que les dates de production et de péremption. En outre, pour les grands formats, Olam souligne également la présence d’un bouchon portant le logo Olam. Un collier de sécurité et un dispositif de non-falsification sont aussi présents.

Selon l’entreprise, « ces multiples dispositifs de sécurité rendent toute tentative de contrefaçon, de manipulation ou de reconditionnement frauduleux particulièrement difficile et immédiatement détectable ».

Une plainte déposée et une collaboration avec les autorités

Olam Palm Gabon affirme par ailleurs que l’huile Cuisin’Or est produite dans sa raffinerie de Lambaréné selon les exigences de la certification ISO 22000. Il s’agit d’une norme internationale relative au management de la sécurité des denrées alimentaires.

L’entreprise rappelle également travailler de manière régulière avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). De plus, elle travaille avec l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) pour assurer le suivi de son réseau de distribution. Cela permet aussi de garantir la conformité de ses produits.

Tout en précisant que « les locaux visibles dans la vidéo ne sont pas connus d’Olam Palm Gabon », la société annonce avoir décidé de déposer plainte. En outre, elle va engager « toutes les procédures judiciaires nécessaires afin de faire toute la lumière sur cette affaire ».

À travers cette démarche, Olam Palm Gabon indique vouloir « protéger les consommateurs, préserver l’intégrité de la marque Cuisin’Or et veiller à ce que les responsabilités soient pleinement établies ». Enfin, l’entreprise assure qu’elle apportera son entière collaboration aux autorités compétentes. Elle invite toute personne disposant d’informations utiles à contribuer à l’établissement des faits.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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