Gabon : le gouvernement lance le chantier de «l’école des compétences» pour rapprocher formation et emploi

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Réuni autour du Vice-président du gouvernement Hermann Immongault, le comité interministériel sectoriel consacré au capital humain a posé les premiers jalons des grandes assises nationales de l’école des compétences. L’objectif affiché est de transformer en profondeur le système éducatif afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi et d’accélérer le développement économique du pays.

L’éducation gabonaise s’apprête à engager une réforme d’envergure. Face aux mutations de l’économie et aux difficultés d’insertion professionnelle des jeunes diplômés, le gouvernement entend réorienter progressivement le système de formation vers une logique davantage fondée sur les compétences et les besoins des entreprises.

Une gouvernance interministérielle pour transformer le système éducatif

Cette ambition a été au cœur d’une séance de travail présidée, ce jeudi 23 juillet, par le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, en présence de plusieurs membres du gouvernement concernés par les politiques d’éducation, de formation, d’emploi et de développement du capital humain. Cette rencontre constitue la première étape des travaux préparatoires aux grandes assises nationales de l’éducation et des compétences, annoncées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son adresse devant le Parlement réuni en Congrès le 15 juin dernier.

Autour de la table figuraient notamment le ministre d’État chargé de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, de la Santé, de la Réforme et des Relations avec les institutions, ainsi que celui de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts. Les échanges ont permis à chaque département ministériel de présenter sa vision de la réforme et les défis propres à son secteur, avec un objectif commun : bâtir un système de formation davantage connecté aux réalités économiques du pays.

Pour les autorités, il s’agit désormais de faire de l’éducation et de la formation professionnelle de véritables leviers de compétitivité, capables d’accompagner les ambitions de diversification économique du Gabon.

Faire évoluer les parcours vers les filières professionnelles

L’un des principaux axes de cette réforme consiste à rééquilibrer progressivement les orientations scolaires au profit des filières techniques, technologiques et professionnelles. Cette évolution vise à réduire le décalage entre les qualifications délivrées par le système éducatif et les compétences recherchées par les entreprises dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, les infrastructures, le numérique, l’agriculture ou encore les services.

« L’ambition du Chef de l’État est d’inverser la tendance des filières professionnelles de notre système éducatif national. La réussite de cette ambition repose sur une mobilisation plus coordonnée de l’ensemble des départements ministériels concernés ainsi qu’une gouvernance rénovée du système éducatif », a déclaré Hermann Immongault.

Le Vice-président du gouvernement a expliqué que cette première réunion du comité interministériel sectoriel répond directement aux nouvelles modalités d’organisation gouvernementale prévues par le décret n°314 du 29 juin portant délégation au Vice-président du gouvernement.

Quatre comités pour mieux préparer les grandes réformes

Hermann Immongault a rappelé que le président de la République avait souhaité renforcer la préparation des grandes décisions gouvernementales à travers la création de comités interministériels sectoriels. « Dans la circulaire qui vous a été adressée, j’annonçais la création de quatre comités : un consacré aux secteurs de souveraineté, un deuxième aux infrastructures et à la logistique, un troisième à la diversification et à la croissance, et un quatrième au social et au capital humain », a-t-il précisé.

Selon lui, la question de l’école des compétences justifiait pleinement la mise en place d’un comité spécifique, tant les enjeux éducatifs conditionnent les perspectives de développement du pays.

Une école tournée vers les besoins de l’économie

À travers les prochaines grandes assises nationales de l’école des compétences, le gouvernement ambitionne de bâtir un nouveau modèle de formation davantage orienté vers l’employabilité et l’acquisition de compétences directement mobilisables sur le marché du travail. L’objectif affiché est de dépasser progressivement le seuil actuel d’environ 20 % d’orientation des apprenants vers les filières techniques et professionnelles, afin de mieux répondre aux besoins des secteurs productifs.

Au-delà d’une simple réforme pédagogique, cette transformation traduit la volonté des autorités de replacer le capital humain au cœur de la stratégie nationale de croissance. En rapprochant davantage l’école du monde économique, le gouvernement espère faire de la formation un moteur de compétitivité, d’innovation et de création d’emplois, au service des ambitions portées par le Plan national de croissance et de développement.