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Transition à Madagascar : Oligui Nguema en avocat de la Grande Île à l’international

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 juin 2026 à 19h28min
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Le président de la Réfondation Malgache colonel Michaël Randrianirina et le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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À Libreville, l’axe diplomatique entre le Gabon et Madagascar se renforce autour d’un enjeu crucial : la reconnaissance internationale. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est engagé à porter la voix du régime de transition malgache auprès de la communauté internationale. Cette démarche vise à briser l’isolement de la Grande Île, actuellement sous le coup de sanctions de l’Union africaine après l’arrivée des militaires au pouvoir.

« Je me ferai l’honneur de plaider en sa faveur », a promis le chef de l’État gabonais à l’issue d’un tête-à-tête fraternel au palais présidentiel de Libreville. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la situation du peuple malgache exige une main tendue, car les défis majeurs du pays restent bloqués par ce blocus diplomatique.

Un exutoire à la crise sociale

Pour comprendre ce rapprochement, il faut remonter à octobre 2025. À cette date, le colonel Michaël Randrianirina prend les rênes de Madagascar. Ce changement de cap brutal faisait suite à d’immenses manifestations de la jeunesse contre l’ancien président Andry Rajoelina, alors acculé par de graves pénuries d’eau et d’électricité.

Arrivé vendredi 05 juin 2026 au Gabon, le dirigeant malgache a reçu un accueil particulièrement chaleureux. Loin d’être une simple visite de courtoisie, ce déplacement à Libreville revêt une importance stratégique majeure pour le nouvel homme fort d’Antananarivo.

L’expérience gabonaise comme boussole

Madagascar cherche activement des alliés de poids, mais surtout un modèle de transition réussi. Qui de mieux que le Gabon, qui a su naviguer habilement dans l’après-Ali Bongo, pour inspirer les autorités malgaches ? Michaël Randrianirina n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions en affirmant vouloir « bénéficier de l’expérience du Gabon dans la conduite et la réussite de sa propre transition ».

Si Brice Clotaire Oligui Nguema accepte de jouer les avocats de la Grande Île sur la scène internationale, son soutien n’est pas un chèque en blanc. Le président gabonais a fermement conseillé à son homologue de respecter ses engagements. La clé du succès réside, selon lui, dans le strict respect du chronogramme établi et, surtout, dans l’organisation future d’élections libres, inclusives et transparentes. Un passage obligatoire pour que Madagascar retrouve pleinement sa place dans le concert des nations.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 juin 2026 à 19h28min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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