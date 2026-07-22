Mbigou : la Coupe Julien Boulangua Nguiédé tient toutes ses promesses avec un festival de buts

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La première édition de la Coupe Julien Boulangua Nguiédé, organisée par la mairie de Mbigou en hommage au premier maire démocratiquement élu de la commune en 1996, poursuit son déroulement dans une ambiance festive. Après deux journées de compétition, le tournoi se distingue déjà par son spectacle offensif, la ferveur du public et son ambition de conjuguer mémoire, sport et cohésion sociale.

Lancée pour célébrer la mémoire de Julien Boulangua Nguiédé, premier magistrat municipal élu de Mbigou à l’issue des élections locales de 1996, cette compétition rassemble plusieurs équipes venues des différents villages et quartiers de la commune. Selon Gabonews, cette initiative « allie sport, histoire et convivialité », en faisant du football un vecteur de transmission de la mémoire locale et de rapprochement entre les populations.

Des rencontres riches en buts et en suspense

La première journée avait donné le ton avec une rencontre spectaculaire. Comme le rapporte Gabonews, « les deux équipes en lice s’étaient quittées sur un impressionnant score de 5 buts partout, offrant aux supporters un match riche en émotions et en rebondissements ». La deuxième journée a confirmé cette dynamique avec deux affiches particulièrement disputées.

La première rencontre opposait Les Vieux Poumons aux Autochtones de Mouyikou. À l’issue d’un match équilibré, les deux formations se sont quittées sur un score de 2 buts partout, aucun camp ne parvenant à prendre définitivement l’ascendant.

Dans le second match, Mambougou s’est montré beaucoup plus réaliste face à Wina Sport, s’imposant largement 5 buts à 2. Une victoire convaincante qui place l’équipe parmi les formations les plus en vue de ce début de compétition.

Au-delà des résultats sportifs, cette première édition entend perpétuer le souvenir de celui qui a marqué l’histoire politique de Mbigou en devenant son premier maire élu au suffrage universel.

Comme le souligne Gabonews, « la Coupe Julien Boulangua Nguiédé poursuit sa mission : faire vivre la mémoire de celui qui fut le premier maire démocratiquement élu de Mbigou, tout en rassemblant les populations autour des valeurs du football, de la fraternité et du vivre-ensemble ».

Après seulement deux journées, l’engouement populaire est déjà au rendez-vous. « Les buts s’enchaînent, les tribunes s’animent et la ferveur populaire ne cesse de grandir », observe encore Gabonews, confirmant le succès d’un tournoi qui s’impose progressivement comme un rendez-vous sportif et mémoriel majeur de la commune de Mbigou.