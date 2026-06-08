Derniers articlesPOLITIQUE

Dialogue Gabon – Union européenne : quatre enjeux stratégiques évoqués dès ce 8 juin 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 7h44min
1 526 Temps de lecture 1 minute
Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
Ecouter l'article

Le Gabon et l’Union européenne ouvrent, ce lundi 8 juin 2026 au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie à Libreville, une nouvelle étape de leur partenariat politique. En amont de cette rencontre, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, le 4 juin dernier, une séance de travail consacrée à la préparation de ce dialogue stratégique. L’objectif était d’harmoniser les positions gouvernementales sur les principaux dossiers qui seront examinés avec les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne accrédités au Gabon. Cette session intervient dans un contexte marqué par l’entrée du pays dans la Ve République, après un précédent dialogue organisé en 2024 durant la Transition.

Selon la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Marie Edith Tassyla Doumbeneny, les échanges porteront notamment sur la gouvernance, la démocratie, la gestion durable des ressources forestières, la coopération régionale et multilatérale, ainsi que sur les perspectives économiques. Elle a rappelé que ce dialogue permettra également d’évaluer l’ensemble des relations entre le Gabon et l’Union européenne, aussi bien dans le cadre institutionnel qu’à travers les partenariats bilatéraux entretenus avec les États membres.

Quatre axes prioritaires pour consolider le partenariat

Le communiqué conjoint précise que cette deuxième session du Dialogue politique Gabon-Union européenne s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Accord de Samoa et repose sur quatre thématiques majeures que sont les réformes politiques, la gouvernance et l’État de droit ; les perspectives économiques, l’investissement et l’environnement des affaires ; la gestion durable des ressources naturelles et la transition énergétique ; enfin, la coopération multilatérale, la paix et la sécurité régionales. Les deux parties entendent également évaluer les progrès réalisés, identifier les défis communs et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques. 

Pour Hermann Immongault, cette rencontre constitue un véritable exercice de souveraineté et de diplomatie économique. Le vice-président du gouvernement a insisté sur la nécessité de défendre avec cohérence les priorités nationales dans un partenariat qu’il qualifie de prometteur. Fondée sur le dialogue, la confiance et le respect mutuel, cette session devrait s’achever par l’adoption d’un communiqué conjoint définissant les principales orientations de coopération entre le Gabon et l’Union européenne pour les prochaines années.  

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 7h44min
1 526 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST !

7 juin 2026 à 20h15min

Transition à Madagascar : Oligui Nguema en avocat de la Grande Île à l’international

7 juin 2026 à 19h28min

Gabon : précisions relative à la Convention de subvention signée entre l’ARCEP et l’INPTIC

7 juin 2026 à 19h20min

Gabon : la visite médicale désormais obligatoire tous les 6 mois pour les commerçants

7 juin 2026 à 19h02min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon Instant Santé reçoit Dr Alphonse Louma, addictologue, pour un échange essentiel autour des addictions au Gabon. Avec Geneviève Dewuno, il revient sur la prise en charge des personnes dépendantes, les ravages de l’alcool, du cannabis, des drogues illicites et des jeux compulsifs, mais aussi sur les signes qui doivent alerter les parents. Une émission à suivre sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📱066441717 📞 011775663 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl #GMTTv #GMT #Gabon
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot  𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST !
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale” Près de deux mois après le placement sous mandat de dépôt d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, son avocat, Maître Thierry Nguia, conteste la procédure et réclame sa remise en liberté immédiate. Selon la défense, les faits reprochés seraient prescrits depuis 2011 et le maintien en détention préventive ne serait justifié ni par les nécessités de l’instruction, ni par la manifestation de la vérité. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale”
S'abonner
Bouton retour en haut de la page