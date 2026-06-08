Dialogue Gabon – Union européenne : quatre enjeux stratégiques évoqués dès ce 8 juin 

Ecouter l'article

Le Gabon et l’Union européenne ouvrent, ce lundi 8 juin 2026 au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie à Libreville, une nouvelle étape de leur partenariat politique. En amont de cette rencontre, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, le 4 juin dernier, une séance de travail consacrée à la préparation de ce dialogue stratégique. L’objectif était d’harmoniser les positions gouvernementales sur les principaux dossiers qui seront examinés avec les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne accrédités au Gabon. Cette session intervient dans un contexte marqué par l’entrée du pays dans la Ve République, après un précédent dialogue organisé en 2024 durant la Transition.

Selon la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Marie Edith Tassyla Doumbeneny, les échanges porteront notamment sur la gouvernance, la démocratie, la gestion durable des ressources forestières, la coopération régionale et multilatérale, ainsi que sur les perspectives économiques. Elle a rappelé que ce dialogue permettra également d’évaluer l’ensemble des relations entre le Gabon et l’Union européenne, aussi bien dans le cadre institutionnel qu’à travers les partenariats bilatéraux entretenus avec les États membres.

Quatre axes prioritaires pour consolider le partenariat

Le communiqué conjoint précise que cette deuxième session du Dialogue politique Gabon-Union européenne s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Accord de Samoa et repose sur quatre thématiques majeures que sont les réformes politiques, la gouvernance et l’État de droit ; les perspectives économiques, l’investissement et l’environnement des affaires ; la gestion durable des ressources naturelles et la transition énergétique ; enfin, la coopération multilatérale, la paix et la sécurité régionales. Les deux parties entendent également évaluer les progrès réalisés, identifier les défis communs et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques.

Pour Hermann Immongault, cette rencontre constitue un véritable exercice de souveraineté et de diplomatie économique. Le vice-président du gouvernement a insisté sur la nécessité de défendre avec cohérence les priorités nationales dans un partenariat qu’il qualifie de prometteur. Fondée sur le dialogue, la confiance et le respect mutuel, cette session devrait s’achever par l’adoption d’un communiqué conjoint définissant les principales orientations de coopération entre le Gabon et l’Union européenne pour les prochaines années.