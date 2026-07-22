Ma Bannière : la presse édifiée sur la caravane d’opportunités Acti’Jeunes 3.0 !

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Face aux précarités multiples, au chômage endémique et au spectre destructeur des addictions qui fragilisent la jeunesse gabonaise en période estivale, la Fondation Ma Bannière passe à l’offensive. C’est le condensé de la conférence de presse animée, ce mercredi 22 juillet 2026, au siège de l’institution à Angondjé par l’état-major de l’organisation qui a réuni la presse nationale pour dévoiler les contours majeurs de la 3ᵉ édition de sa caravane itinérante, baptisée Acti’Jeunes 3.0.

Menée sous l’impulsion déterminante de sa fondatrice, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, cette initiative s’articule autour des schémas innovants de sensibilisation pour se muer en une véritable « caravane d’opportunités ». D’ailleurs cette conférence de presse animée par Stéphanie Ntcheyi Épouse Oyili, Coordinatrice générale, épaulée par Grâce Mayombo son adjointe, Michel Ilagou, Chef du département juridique et Félicien Ekang, Chef du département Social et Santé, a permis de lever toute équivoque sur la portée de ce projet.

Acti’Jeunes 3.0, une caravane d’opportunités à saisir !

Pour les responsables de la Fondation Ma Bannière, la réussite de cette caravane passe par une stratégie d’immersion au cœur des quartiers populaires. Un changement de paradigme pour cette édition 2026 puisque le curseur a été mis sur la proximité radicale. « Aucune action en faveur de la jeunesse ne peut produire un véritable impact sans le concours des médias », a martelé Stéphanie Ntcheyi Épouse Oyili, la Coordinatrice générale de ladite Fondation.

Par ailleurs, cette dernière a invité les médias à jouer leur partition pour la jeunesse des bastions populeux du Grand Libreville. Prévue du 25 juillet au 8 août 2026, la caravane déploiera ses quartiers généraux directement là où résident et se regroupent les jeunes. Le chronogramme fait état d’un démarrage en grande pompe le Samedi 25 juillet 2026 au rond-point de Nzeng-Ayong. Le 30 juillet les logements sociaux d’Agondjé à Amissa seront le lieu de présence. Début août ce sera au carrefour Don Bosco d’Owendo.

La prochaine étape est fixée au 6 août 2026 à Bikelé avant la date butoire du 8 août à Ntoum. Durant ces journées marathon, 4 ateliers stratégiques seront animés pour un impact immédiat. Loin des discours platoniques, Acti’Jeunes 3.0 s’engage à apporter des réponses structurelles au travers de 4 pôles d’action. Il s’agit de l’atelier Job Dating, le Village de la Santé, le Forum d’échanges et l’atelier Sensibilisation et Jeux ludiques. Interrogée sur la pérennité des actions, la direction a rappelé que la fondation assure déjà le suivi thérapeutique d’une centaine de jeunes en démarche de désintoxication et a permis la formation qualifiante de plus de 200 personnes.