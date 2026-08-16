Festival Culturel de Bitam : ouverture en beauté de la 5e édition !

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La place des fêtes de la commune, transformée en véritable carrefour des cultures, a revêtu, le samedi 15 Août 2026, ses plus beaux habits, pour l’ouverture officielle de la 5e édition du Festival Culturel de Bitam (Fescub). Un événement qui, année après année, confirme son statut de rendez-vous incontournable du Ntem.

C’est dans une ambiance empreinte d’émotion que l’initiateur du festival, Patrick Eyogho Edzang, a livré un discours poignant. « Enguini » a retracé le chemin parcouru par cette manifestation symbole vivant de la culture Ekang. Des débuts boiteux aux quêtes de financement non avenus, le principal promoteur a rappelé que la route a été parsemée d’embûches. Mais l’amour pour sa localité et la culture Ekang ont primé.

Festival Culturel de Bitam, le carrefour des savoirs Ekang

Après les propos introspectifs de Patrick Eyogho Edzang applaudis avec faste par la foule, l’honneur est revenu au premier magistrat de la ville de donner le coup d’envoi de cette 5eme édition. Un geste symbolique respecté par Jules Mbele Asseko, entouré du préfet du Ntem Blaise Ondo Obiang et des représentants de BW Energy, partenaire officiel de l’événement à travers sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Visite des stands de la 5e édition du Festival Culturel de Bitam © D.R.

Mais si l’ambiance était évidemment au rendez-vous, le Festival culturel de Bitam est d’abord une immersion totale dans le patrimoine culturel Fang. En effet, le Fescub 2026 ne fait pas les choses à moitié. Les stands d’exposition-vente, savamment répartis sur la place des fêtes, proposent une mosaïque de mets et de produits du terroir, tandis que les conteurs Mvett, venus de plusieurs pays où le peuple Fang a essaimé, offrent aux festivaliers un voyage au cœur des savoirs ancestraux.

Ces griots modernes répandent des récits initiatiques et des démonstrations culturelles. Toute une mémoire collective qui se déploie sous les yeux d’un public conquis. Les danses traditionnelles, portées par des troupes venues du Cameroun, de Guinée équatoriale et de plusieurs localités gabonaises dont l’estuaire, ajoutent une touche particulière à cette célébration transfrontalière de l’identité Ekang. Des entreprises implantées à Bitam ont joué le jeu par l’érection des stands.

Une visite guidée entre saveurs et retrouvailles

Après avoir annoncé à haute voix, « la 5e édition du Festival culturel de Bitam est ouverte », le maire de Jules Mbele Asseko, le préfet Blaise Ondo Obiang, le Président Directeur général de Samb’a Assurances Dr. Andrew Gwodog et d’autres personnalités originaires de la localité ont été conduits par Patrick Eyogho Edzang à travers les différents stands. Un moment fort en émotions, ponctué de dégustations populaires.

Les officiels lors de l’ouverture de la 5e édition du Festival Culturel de Bitam © D.R.

Occasion pour chacun de s’imprégner de la richesse gastronomique locale. Autre promesse de ce cru 2026, le très attendu concours de Songo, qui anime déjà les corps de garde. Difficile de passer inaperçu tant l’affluence est monstre à la place des fêtes de Bitam. Hommes, femmes et enfants, aux couleurs de l’événement convergent vers le centre-ville pour vivre cette célébration culturelle, preuve, s’il en fallait encore, que le Fescub est un rendez-vous générationnel.

Bistrot à court terme et restaurateurs patentés profitent de l’engouement pour écouler leurs viandes de brousse et melamba. Le traditionnel vin de palme, très prisé des visiteurs, n’a pas manqué de faire des émules cette année. Et dire que ce n’est que le premier des 3 autres jours restants puisque le Festival culturel de Bitam prend fin le 18 Août prochain. Porté par l’appui de BW Energy, le Fescub confirme, édition après édition, sa vocation de faire rayonner la culture Ekang bien au-delà des frontières du Gabon.