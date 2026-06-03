Libreville : le Lycée Marianne investit dans l’éducation moderne et la protection des jeunes

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Établissement reconnu d’utilité publique, le Lycée Marianne poursuit son positionnement comme acteur éducatif engagé au Gabon. Entre excellence académique, innovation pédagogique et sensibilisation des jeunes aux enjeux sociétaux, l’établissement organise ce 5 juin 2026 une grande journée d’échanges. Celle-ci est en partenariat avec la Haute Autorité de la Communication (HAC) et le Programme National de Lutte contre le Sida et les MST (PNLS).

Au Bas de Gué-Gué, après le lycée Ba Oumar, le Lycée Marianne entend confirmer sa place parmi les établissements privés de référence à Libreville. De plus, l’établissement revendique une approche éducative globale fondée sur la réussite scolaire, l’encadrement des élèves et la formation de citoyens responsables. Ce cadre est bien plus qu’un simple lieu d’apprentissage.

C’est dans cette logique qu’il accueillera, vendredi 5 juin 2026 à partir de 9 heures, une journée de sensibilisation placée sous le thème de la jeunesse responsable et protégée. Organisée en partenariat avec la HAC et le PNLS, cette rencontre réunira élèves, parents et enseignants. Ensemble, ils échangeront autour de problématiques devenues centrales dans le quotidien des jeunes.

Réseaux sociaux et santé : deux enjeux majeurs pour la jeunesse

Le premier panel sera consacré à l’impact des réseaux sociaux, avec une intervention animée par la Haute Autorité de la Communication. De nos jours, les plateformes numériques influencent profondément les comportements. Par conséquent, les échanges porteront notamment sur les risques liés à la désinformation, au cyberharcèlement et aux usages excessifs des outils numériques.

Le second thème abordera la prévention des MST et IST, sous la conduite du Programme National de Lutte contre le Sida. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux comportements responsables en matière de santé sexuelle. De plus, il s’agira de promouvoir une meilleure connaissance des risques sanitaires.

À travers cette initiative, le Lycée Marianne affirme sa volonté de contribuer à l’émergence d’une jeunesse consciente, informée et capable de faire face aux défis contemporains.

Un établissement tourné vers l’innovation pédagogique

Au-delà de cette action citoyenne, le Lycée Marianne met également en avant une offre éducative articulée autour des programmes gabonais et français. En outre, l’établissement dispose notamment de salles de classes climatisées équipées de tableaux numériques de dernière génération. Il offre aussi une salle informatique, une bibliothèque ainsi que plusieurs clubs dédiés aux langues, aux sciences et au sport.

Avec des effectifs réduits par classe, une infirmerie intégrée et un suivi pédagogique renforcé, l’école revendique une approche axée sur la proximité et la performance scolaire.

L’établissement souligne également sa politique de valorisation du mérite, avec des dispositifs de récompense destinés aux meilleurs élèves.

Une ambition éducative assumée

À travers son slogan « La réussite de vos enfants est notre priorité », le Lycée Marianne entend poursuivre sa stratégie de développement. Celle-ci vise un environnement éducatif de plus en plus concurrentiel.

Entre innovation pédagogique, sensibilisation citoyenne et accompagnement académique, l’établissement cherche à se positionner comme un acteur éducatif capable de conjuguer excellence scolaire et responsabilité sociale. Il évolue dans un contexte où les attentes des parents et des élèves évoluent rapidement.