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Libreville : deux nouveaux établissements de santé pour le renforcement l’offre de soins

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 19h50min
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Une vue du futur Centre de santé d'Akébé © D.R.
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La capitale gabonaise s’apprête à renforcer son réseau sanitaire avec l’ouverture prochaine de deux nouvelles structures de santé. En visite d’inspection le vendredi 3 juillet 2026, le ministre de la santé, Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, s’est rendue sur les chantiers du futur Centre médical du Pont d’Akébé et du futur Hôpital d’arrondissement de la Peyrie, dont la mise en service est prévue à la mi-août 2026 nous apprend nous confrère Gabonactu. Cette descente sur le terrain avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de s’assurer du respect des délais afin que ces deux établissements puissent accueillir les premiers patients dans les meilleures conditions.

Le futur Centre médical du Pont d’Akébé disposera d’une capacité de 30 lits et offrira une prise en charge diversifiée. Outre les services de médecine générale, de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique, l’établissement comprendra des salles d’observation, d’hospitalisation et d’accouchement. Des consultations spécialisées en cardiologie, dermatologie, ORL, odontologie et dans d’autres disciplines y seront également proposées. Cette nouvelle structure vise à rapprocher les soins des populations des quartiers d’Akébé, de Nkembo, de Rio et des environs, tout en réduisant la pression exercée sur les principaux hôpitaux de Libreville.

Un hôpital d’arrondissement doté d’un plateau technique moderne

L’ancien centre de santé de la Peyrie est en pleine transformation pour devenir un véritable hôpital d’arrondissement de 30 lits. Cette structure bénéficiera d’un plateau technique renforcé comprenant une salle de radiographie, une salle d’échographie, un scanner ainsi qu’une unité de déchocage équipée d’un système de production d’oxygène. Le matériel hospitalier est déjà installé et le ministère de la Santé précise que le personnel médical est en cours d’affectation. L’objectif est de rendre l’hôpital pleinement opérationnel dès son ouverture afin de garantir une prise en charge immédiate des patients.

À travers la réalisation de ces deux infrastructures sanitaires, les autorités entendent améliorer durablement l’accès aux soins de proximité dans plusieurs quartiers de Libreville. Selon la ministre de la Santé, ces projets s’inscrivent dans la politique de renforcement du système sanitaire impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec pour ambition de rapprocher les services de santé des populations et de réduire les inégalités d’accès aux soins.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 19h50min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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