WhatsApp : Vers des échanges sans partage de numéro de téléphone

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La messagerie instantanée du groupe Meta s’apprête à transformer en profondeur les habitudes de ses utilisateurs. Le lundi 29 juin 2026, la plateforme a annoncé le déploiement progressif d’une fonctionnalité majeure : la possibilité de communiquer sans avoir à divulguer son numéro de téléphone. Cette évolution, particulièrement attendue, est présentée par l’entreprise comme un levier crucial pour renforcer la confidentialité des échanges et offrir un meilleur contrôle des données personnelles.

Jusqu’à présent, le numéro de mobile constituait la clé de voûte de l’identification sur l’application. Cette hégémonie touche à sa fin. Désormais, WhatsApp introduit le concept de noms d’utilisateur uniques. Concrètement, chaque abonné pourra réserver le pseudonyme de son choix, lequel servira de vitrine et d’identifiant public pour initier des conversations.

Une fois ce dispositif activé, les coordonnées téléphoniques ne seront plus transmises automatiquement. Cette barrière protectrice s’appliquera aussi bien lors de l’intégration à des discussions de groupe que lors de l’envoi d’un premier message à un tiers ou à une enseigne commerciale. Pour entrer en contact, la simple connaissance du pseudonyme suffira.

Un déploiement progressif et encadré

Bien que prometteuse, cette transition impose certaines règles. WhatsApp avertit d’ores et déjà sa communauté que les premiers arrivés seront les premiers servis : certains pseudonymes très convoités risquent d’être rapidement indisponibles.

Lancée le 29 juin dernier, l’ouverture de la réservation des noms d’utilisateur s’effectue au compte-gouttes. La filiale de Meta a opté pour un déploiement par étapes et par zones géographiques, sans toutefois divulguer de calendrier précis pour le moment.

L’écosystème Meta se renforce

Cette mise à jour ne s’adresse pas uniquement aux particuliers. Les créateurs de contenu, les organisations et les petites entreprises y trouveront également un intérêt stratégique. Ces derniers pourront en effet harmoniser leur identité numérique en adoptant un pseudonyme identique à celui de leurs pages Facebook ou Instagram.

En sautant le pas, WhatsApp comble son retard sur des concurrents de longue date (comme Telegram ou Signal) qui proposent déjà ce type de dispositif. Pour la maison-mère Meta, cette innovation s’inscrit dans une feuille de route globale axée sur la sécurisation et la modernisation de ses environnements de communication.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire