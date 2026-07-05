Malinga : malgré une logistique complexe, Le Roi des Chantiers livre un Trésor public qui fait l’unanimité

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Dans le département de la Louétsi-Bibaka, la réhabilitation du Trésor public de Malinga marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures administratives de l’intérieur du pays. Réalisé en quelques mois seulement par Le Roi des Chantiers, filiale du JETA Groupe, ce chantier est aujourd’hui salué par les autorités locales, qui y voient l’illustration de la volonté du président de la République, chef de l’État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, de rapprocher des services publics modernes des populations.

À Malinga, localité située à proximité de la frontière avec la République du Congo, le nouveau bâtiment du Trésor public attire désormais tous les regards. Financé par l’État gabonais dans le cadre des projets du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), l’ouvrage comprend également un logement destiné au percepteur, renforçant ainsi les conditions de fonctionnement de l’administration financière dans cette partie de la Ngounié. Si le résultat impressionne aujourd’hui, sa réalisation n’a pourtant rien eu d’un long fleuve tranquille.

Construire à Malinga, un défi logistique permanent

L’un des principaux défis du chantier résidait dans l’acheminement des matériaux. L’état de la route menant à Malinga demeure particulièrement contraignant pour les véhicules de gros tonnage, compliquant considérablement le transport du ciment, du fer, des agrégats, des équipements techniques et des éléments de construction.

Dans ces conditions, chaque livraison nécessitait une organisation rigoureuse afin d’assurer la continuité des travaux sans ralentir le calendrier d’exécution. Malgré ces contraintes logistiques, Le Roi des Chantiers est parvenu à mener le projet à son terme en quelques mois seulement, démontrant sa capacité à intervenir efficacement dans des zones enclavées où les défis techniques sont bien plus importants que sur les grands axes du pays.

Cette capacité d’adaptation illustre l’expérience acquise par l’entreprise sur des chantiers réalisés dans plusieurs provinces du Gabon, où les difficultés d’accès constituent souvent un facteur déterminant dans la réussite des projets.

Une vision présidentielle qui prend forme sur le terrain

La réhabilitation du Trésor public de Malinga s’inscrit dans la politique de développement territorial impulsée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En modernisant progressivement les administrations de l’intérieur du pays, les pouvoirs publics entendent améliorer la qualité du service public tout en réduisant les disparités entre Libreville et les localités de l’arrière-pays.

À travers ce chantier, cette ambition trouve une traduction concrète dans une commune longtemps confrontée au déficit d’infrastructures administratives modernes. Le nouveau bâtiment permettra aux usagers d’effectuer leurs démarches sur place, sans être contraints de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres vers Mbigou, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Des autorités locales séduites par la qualité de l’ouvrage

Les réactions recueillies sur place témoignent de l’impact que représente déjà cette infrastructure pour les habitants de Malinga. Ancien délégué spécial de la commune, Marcel Bipeka estime que ce nouvel édifice constitue une avancée majeure pour la localité. « Cette perception fait aujourd’hui l’image de Malinga. Nous attendons désormais son inauguration afin que les populations puissent enfin bénéficier de ses services », a-t-il affirmé. Selon lui, cette réalisation contribue également à embellir la ville. « Nous sommes très contents. Ce bâtiment fait la beauté de Malinga et nous espérons qu’il sera le point de départ d’autres réalisations pour notre commune », a-t-il souligné.

Au-delà de l’aspect esthétique, Marcel Bipeka insiste surtout sur les bénéfices concrets qu’apportera la mise en service de la perception. Jusqu’ici, les habitants étaient contraints de rejoindre Mbigou pour effectuer leurs démarches administratives, un déplacement devenu particulièrement difficile en raison de l’état des routes. « Aujourd’hui, nous sommes obligés de faire un long détour pour rejoindre Mbigou, avec tous les coûts et les risques que cela comporte. Lorsque cette perception sera inaugurée, nous n’aurons plus à effectuer ces déplacements. Cela facilitera considérablement la vie des populations », a-t-il expliqué.

Rencontré la veille à Mbigou, le maire de la commune a, pour sa part, qualifié le bâtiment de « chef-d’œuvre architectural », estimant que cette réalisation confirme le savoir-faire de Le Roi des Chantiers. « Cette réalisation démontre que Le Roi des Chantiers est une entreprise sérieuse, capable de produire des ouvrages de qualité, même dans des zones où les contraintes logistiques sont particulièrement importantes », a-t-il déclaré.

Au-delà de son architecture, ce nouveau Trésor public illustre la montée en puissance d’une entreprise gabonaise capable de relever des défis techniques complexes et d’accompagner la mise en œuvre des projets structurants voulus par les plus hautes autorités. À Malinga, cet édifice apparaît ainsi comme un symbole du désenclavement administratif et de la modernisation progressive de l’intérieur du pays, conformément à la vision de développement territorial portée par le président de la République.