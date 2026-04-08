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Journée mondiale de la santé : le Pr. Ayo epse Bivigou plaide pour des décisions basées sur la science

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 18h29min
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La ministre de la Santé Pr. Ayo epse Bivigou © D.R.
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A l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril 2026 sous le thème « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science », le ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, a livré un message fort à l’endroit des populations et des acteurs du secteur sanitaire. Dans une allocution,le même du gouvernement a rappelé l’importance cruciale de fonder les politiques de santé sur des données scientifiques fiables, face aux défis sanitaires de plus en plus complexes et interdépendants.

Suivant  la dynamique impulsée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette édition 2026 met en lumière le rôle central de la science dans la prise de décision. Pour le ministre de tutelle il ne peut y avoir de système de santé performant sans un investissement constant dans la recherche scientifique et la formation des professionnels de santé. «La science guide nos décisions, éclaire nos stratégies et garantit la pertinence de nos interventions », a affirmé le Pr. Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou. Non sans manquer de préciser que soutenir la science revient à valoriser la recherche, l’innovation et la production de données probantes. 

Un engagement gouvernemental pour un système de santé résilient

Conscient des enjeux de la santé, le Gabon par le truchement du gouvernement de la Vème République entend ne pas rester en marge. Et cela à travers des initiatives fortes comme ,« La numérisation du système de santé et l’organisation de séminaires sur l’éthique médicale témoignent de cette ambition de modernisation et d’efficacité » a indiqué le ministre de la Santé. Preuve que le gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirme sa volonté de renforcer les infrastructures sanitaires et d’améliorer la qualité des soins.

Par ailleurs, l’adoption récente du Code de la santé par le parlement constitue une avancée majeure dans la régulation du secteur. Cette réforme vise à promouvoir des politiques publiques fondées sur l’équité et la justice sociale, tout en garantissant une meilleure prise en charge des populations. Face à cette situation, le Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou a également appelé à une mobilisation collective, impliquant institutions, chercheurs et partenaires techniques, pour relever les défis sanitaires actuels.

Enfin, le ministre a exhorté chaque citoyen à devenir acteur de sa propre santé, pour un Gabon plus fort et résilient. « Adopter un mode de vie sain, se faire vacciner et faire confiance à la science sont autant d’actions essentielles pour préserver le bien-être collectif » a-t-elle conclu. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 18h29min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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