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Libreville: cinq maisons ravagées par les flammes à Gabon Store

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 20 août 2026 à 14h44min
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Une vue d'une maison ravagée par les flammes à Gabon Store © D.R.
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Ce qui aurait dû être une journée ordinaire s’est vite transformée en drame à Gabon Store. Un incendie a dévasté, le mercredi 19 août 2026 cinq logements à dans le quartier situé non loin de Plein-Ciel, dans le 5eme arrondissement de la commune Libreville. Les flammes qui seraient parties d’un domicile avec des enfants place désormais cinq familles à la belle étoile et sans issues de relogement. 

Les flammes proviendraient d’une des maisons dans laquelle des petits enfants se trouvaient enfermés du fait de l’absence de leur mère. Celui-ci étant au travail, indique le confrère. Si aucun des enfants n’a été emporté par le feu, il reste que celui-ci a ravagé quatre autres foyers. Ce ne sera que grâce à l’intervention des voisins alertés par les cris des bambins que ceux-ci s’en sont sortis la vie sauve. Seul un des enfants aurait été blessé par les flammes avant d’être secouru.

Des familles à la belle étoile 

Les victimes, Antoinette Obone, Kelly Oubemi Mbadinga, Stéphanie Manga et Miriame Pouokam, et Diamatondo, ont vu leur bien périr dans le brasier. Ce, malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux. « Nous avons perdu nos effets personnels, nos documents administratifs, nos appareils électroménagers et nos meubles », a confié un des sinistrés à l’AGP. Si la cause de cet incendie n’est pas connue, c’est le sort de ces familles qui interroge désormais. 

Alors qu’ils comptent leur première nuit à la belle étoile, ces derniers appellent à l’aide envers les autorités compétentes et toute personne de bonne volonté afin qu’une solution de relogement leur soit apportée. Mais cette affaire devrait une fois de plus interpeller les citoyens sur leur responsabilité, et les risques encourus en laissant des mineurs dans des maisons fermées à clés. Car si le voisinage n’était pas présent, le drame aurait pris une autre portée. 

Par Chansia Mavioga 

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