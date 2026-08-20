Football : Franck Engonga signe son grand retour au CF Mounana

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Le CF Mounana accélère sa préparation en vue de la saison 2026-2027. Bien décidé à jouer les premiers rôles lors du prochain exercice du National-Foot 1, le club de la capitale vient d’officialiser une recrue d’expérience avec la signature du milieu de terrain international gabonais Franck Engonga. Un choix stratégique pour une équipe qui peaufine la métamorphose de son effectif.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un mercato particulièrement dynamique mené par les dirigeants mounanais. L’arrivée de Franck Engonga vient compléter une série de mouvements significatifs marqués par les arrivées et prolongations de joueurs clés tels que Hardy Medzo, Lionel Autchanga, Jack Mboungou, Emmanuel N’Nang, Dieudonné Nkoum et Gesril Andome.

En attirant un profil aguerri aux joutes nationales et internationales, le CF Mounana envoie un signal fort à ses concurrents : l’ambition reste intacte.

Un retour aux sources après une riche carrière internationale

Pour Franck Engonga, cet engagement s’apparente à un véritable retour aux sources. Révélé sous la tunique de Mounana après des débuts prometteurs à O’Mbilanzami et un passage à l’USM Libreville, le milieu de terrain avait suscité l’intérêt des recruteurs étrangers grâce à ses performances régulières.

Son parcours s’était notamment accéléré en 2012, année marquée par sa participation aux Jeux olympiques de Londres avec les Panthères du Gabon, suivie d’une parenthèse remarquée au sein du club mythique de Boca Juniors en Argentine. Par la suite, le Gabonais a poursuivi sa trajectoire professionnelle en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, défendant successivement les couleurs de l’Olympique Khouribga au Maroc, de Tala’ea El Gaish en Égypte, puis du Darnes FC en Libye.

Fort de ce bagage technique et tactique accumulé sur les terrains du continent et d’Amérique du Sud, le milieu de terrain revient désormais apporter son leadership et son sens du jeu au CF Mounana, avec la ferme intention d’aider le club à conquérir de nouveaux sommets dès le coup d’envoi du championnat.