Le grand paradoxe gabonais : plus de pétrole, plus de recettes… mais moins de marges budgétaires

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Alors que le prix du pétrole et la production nationale évoluent à des niveaux supérieurs aux prévisions initiales, le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 présente un paradoxe troublant : les recettes budgétaires diminuent, le budget est revu à la baisse et le poids de la dette continue de croître. Cette situation soulève une question essentielle pour tous les Gabonais : que devient réellement la richesse supplémentaire générée par le pétrole ? Lecture.

« LE GRAND PARADOXE GABONAIS

« Le problème du Gabon n’est pas seulement de savoir combien rapporte le pétrole, mais de savoir ce que devient réellement l’argent du pétrole. »

Plus de pétrole, plus de recettes, plus de dette : où est passée la rente nationale ?

Le Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR) 2026 pose une question fondamentale qui dépasse largement le simple cadre budgétaire. Il révèle une contradiction profonde entre la richesse produite par le pays et la situation réelle de ses finances publiques.

D’un côté, les indicateurs pétroliers apparaissent relativement favorables. Les cours internationaux du pétrole ont bénéficié d’un contexte plus avantageux que celui retenu lors de l’élaboration du budget initial. La production nationale demeure significative et continue de représenter l’une des principales sources de revenus du pays (Production en hausse de 3,1%et prix du baril porté à 75 USD contre 65,2 USD initialement).

De l’autre côté, le gouvernement révise son budget à la baisse (de près de 863 Milliards F CFA et des recettes budgétaires qui chutent d’environ 880 milliards F CFA), revoit ses perspectives de croissance (ramenée de 6,5% à 4%), maintient un recours important à l’endettement (le coût du service de la dette augmente de plus de 16%) et fait face à des contraintes financières persistantes.

Cette situation fait naître une interrogation simple mais essentielle :

Comment un pays qui bénéficie d’une amélioration de sa rente pétrolière peut-il simultanément voir ses marges budgétaires se réduire ?

Cette question est d’autant plus légitime que la logique économique voudrait que toute amélioration du prix du pétrole ou de la production génère une augmentation des recettes publiques.

Lorsque le baril est vendu à un prix supérieur à celui retenu dans les hypothèses budgétaires, une richesse supplémentaire est créée. Cette richesse constitue ce que l’on peut appeler la plus-value pétrolière.

Elle peut résulter :

• d’un prix du pétrole plus élevé que prévu ;

• d’une production supérieure aux prévisions ;

• d’un taux de change plus favorable ;

• d’une amélioration du recouvrement des recettes pétrolières ;

• d’une meilleure performance générale du secteur.

Dans tout État soucieux de transparence, cette plus-value devrait être clairement identifiée dans les documents budgétaires et donc une réforme simple pourrait etre introduite dans chaque loi de financves et chaque PLFR

Elément Prévisions initiales Réalisations

Ecarts

Prix du baril

Proctuion pétrolière

Recettes pétrolières

Plus-value pétrolière

Les citoyens devraient pouvoir connaître par la présentation d’un second tableau :

• le montant exact des recettes pétrolières additionnelles ;

• leur impact sur les finances publiques ;

• leur affectation précise ;

• leur contribution éventuelle à la réduction de la dette.

Or, c’est précisément sur ce point que subsistent les principales zones d’ombre.

Le débat public gabonais se concentre souvent sur le niveau de la dette publique, mais beaucoup moins sur la destination réelle de la rente pétrolière.

Pourtant, les deux sujets sont étroitement liés.

Si le pétrole rapporte davantage, plusieurs questions deviennent inévitables :

Pourquoi la dette continue-t-elle d’augmenter ?

Pourquoi le budget est-il révisé à la baisse ?

Pourquoi les infrastructures demeurent-elles insuffisantes ?

Pourquoi les services publics peinent-ils à répondre aux attentes de la population ?

Pourquoi les tensions de trésorerie persistent-elles ?

Ces interrogations conduisent à examiner plusieurs hypothèses.

La première est celle d’une rente absorbée par le service de la dette.

Une part importante des recettes supplémentaires peut être consacrée au remboursement d’emprunts antérieurs, réduisant ainsi les marges disponibles pour l’investissement et les politiques sociales.

La deuxième hypothèse concerne l’existence d’engagements financiers accumulés au fil des années.

Arriérés de paiement, contentieux, garanties publiques, dettes intérieures non apurées ou engagements hors bilan peuvent mobiliser des ressources considérables sans apparaître immédiatement dans la lecture simplifiée des comptes publics.

La troisième hypothèse touche à la gouvernance des ressources publiques.

Lorsqu’il n’existe pas de mécanisme clair de traçabilité des recettes pétrolières additionnelles, il devient difficile pour les citoyens, les parlementaires et même certains organes de contrôle de suivre précisément le parcours de cette richesse.

La question n’est alors plus uniquement économique.

Elle devient institutionnelle.

Car la richesse d’une nation ne se mesure pas seulement à ce qu’elle produit, mais également à sa capacité à retracer, contrôler et orienter l’utilisation de cette richesse.

Le véritable enjeu du PLFR 2026 n’est donc pas seulement la réduction du budget.

Il est de savoir si les Gabonais disposent aujourd’hui d’une vision claire du devenir de leur rente pétrolière.

Une réforme simple permettrait pourtant d’apporter des réponses concrètes.

Chaque loi de finances devrait obligatoirement présenter :

• les hypothèses pétrolières initiales ;

• les résultats effectivement constatés ;

• le montant exact de la plus-value pétrolière ;

• l’utilisation détaillée de cette plus-value.

Les citoyens pourraient ainsi savoir quelle part est affectée :

• au remboursement de la dette ;

• aux investissements structurants ;

• à la santé ;

• à l’éducation ;

• aux infrastructures ;

• à un fonds souverain ;

• aux réserves de l’État.

Une telle transparence transformerait profondément la relation entre l’État et les citoyens.

Elle permettrait de remplacer les soupçons par des données vérifiables et les débats idéologiques par des faits.

Car au fond, le problème du Gabon n’est peut-être pas un manque de ressources.

Le pays dispose de pétrole, de manganèse, de bois, d’un potentiel agricole important et d’atouts humains considérables.

Le véritable défi réside dans la capacité à convertir cette richesse en prospérité collective.

Le PLFR 2026 nous rappelle ainsi une vérité fondamentale :

Un pays peut produire davantage de richesse sans que cette richesse ne se traduise automatiquement par davantage de développement.

C’est pourquoi le débat essentiel n’est plus seulement celui du volume de pétrole extrait ou du montant de la dette publique.

Le débat central est celui de la traçabilité de la rente nationale.

Car une richesse qui n’est ni clairement identifiée, ni clairement affectée, ni clairement contrôlée cesse progressivement d’être un instrument de développement.

Elle devient un facteur de défiance. Et lorsqu’un pays riche en ressources naturelles continue de s’interroger sur sa capacité à financer son développement, la question n’est plus celle des ressources disponibles.

Elle devient celle de leur gouvernance.

Le véritable défi du Gabon n’est donc pas de produire davantage de pétrole.

Il est de démontrer, de manière transparente et incontestable, ce que devient chaque franc supplémentaire généré par ce pétrole.

C’est à cette condition que la rente pétrolière pourra enfin devenir un levier de souveraineté, de développement et de justice économique pour l’ensemble de la nation.

Par Arthur N’Doungou

Ancien Directeur administratif et financier (Comuf)

Ancien Directeur financier et contrôleur de gestion (SNBG)

Ancien Directeur financier et DGA (OGAR & OGARVIE)

Ancien DGA (AGASA)