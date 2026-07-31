ANBG : fin de l’envoi de nouveaux étudiants en France à partir de septembre

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Paule Élisabeth Désirée Mboumba Lassy, directrice générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), a annoncé la fin de l’envoi de nouveaux étudiants boursiers vers la France. L’annonce a été faite le mercredi 29 juillet, dans l’émission « Plateau Spécial » de Gabon 24. Cette décision intervient après la hausse des ressources financières demandées aux étudiants étrangers par les autorités françaises.

Dès la rentrée prochaine, l’État gabonais ne financera donc plus de nouveaux départs d’étudiants vers la France. Cette décision fait suite à une mesure récemment prise par la France. En effet, les autorités françaises ont augmenté le montant minimum que les étudiants étrangers doivent justifier pour vivre sur leur territoire. Ce montant est passé de 615 euros à 877,5 euros par mois, soit une hausse de 43 %.

L’ANBG privilégie les filières prioritaires

Pour l’ANBG, cette évolution entraîne une augmentation importante du coût de prise en charge des étudiants gabonais. Par conséquent, l’agence estime qu’elle ne pourra pas financer l’ensemble des bénéficiaires concernés. Actuellement, près de 1 104 étudiants gabonais disposent d’une bourse de l’État en France. « Il va falloir faire des choix et nous allons devoir ajuster », a expliqué Paule Élisabeth Désirée Mboumba Lassy.

Toutefois, tous les étudiants ne seront pas concernés par les mêmes mesures. L’ANBG a choisi de maintenir certains profils dans le dispositif. Les étudiants en cycle ingénieur, ceux qui préparent un doctorat ou encore ceux qui suivent une formation en médecine pourront poursuivre leurs études en France. En revanche, les étudiants inscrits dans d’autres filières devront envisager un transfert vers d’autres pays.

Après la France, l’ANBG explore de nouvelles options de formation

Cependant, ceux qui sont proches de la fin de leur formation pourront terminer leur parcours en France.

Par exemple, un étudiant en troisième année de licence pourra achever son cursus sur place. À l’inverse, un étudiant en première ou deuxième année devra trouver une autre solution de formation. Dans ce cadre, l’ANBG prévoit d’accompagner les étudiants concernés. Pour cela, des échanges sont en cours avec plusieurs pays afin d’identifier des possibilités d’accueil.

Parmi les destinations envisagées figurent notamment le Gabon, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les étudiants pourront également poursuivre leur formation dans leur pays d’origine si des solutions adaptées sont disponibles. Ainsi, les bénéficiaires concernés disposeront des mois d’août et de septembre pour préparer leur transfert. De son côté, l’ANBG prévoit de les contacter directement afin de leur expliquer les différentes étapes à suivre.

Une mesure qui touche également les nouveaux bacheliers

Par ailleurs, les nouveaux bacheliers de la session 2026 ne pourront pas obtenir une bourse de l’État gabonais pour étudier en France. « Il n’y aura pas de nouvelle bourse en France cette année », a précisé la directrice générale de l’ANBG. Cette décision s’inscrit dans une orientation déjà engagée depuis deux ans. En effet, l’Agence avait commencé à réduire progressivement le nombre de bourses accordées pour cette destination.

Désormais, l’ANBG souhaite développer d’autres possibilités de formation pour les étudiants gabonais. L’objectif est également d’adapter les financements aux moyens disponibles de l’État. Ainsi, la France, qui reste une destination coutumière pour les étudiants gabonais, ne recevra plus de nouveaux boursiers financés par l’État à partir de la rentrée prochaine. L’ANBG devra donc accompagner cette transition et renforcer ses partenariats avec d’autres pays d’accueil.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire