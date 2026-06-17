Gabon : Isaac Jhon Kone nommé ambassadeur de la Croix-Rouge gabonaise

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Le siège de la Croix-Rouge gabonaise à Libreville a accueilli, le 17 juin 2026, la cérémonie officielle d’investiture d’Isaac Jhon Kone en qualité d’ambassadeur de l’institution. Organisé en présence des membres de la gouvernance, des volontaires et des représentants des médias, l’événement a été marqué par la lecture de l’acte de nomination, la prestation de serment et la remise des attributs liés à cette fonction.

Lors de son allocution, la Présidente Nationale, Véronique Tsakoura, a tenu à souligner la rigueur de cette sélection. « Votre nomination résulte d’un choix réfléchi, fondé sur votre intégrité, votre engagement citoyen et votre capacité à inspirer », a-t-elle déclaré avec solennité. En acceptant cette noble charge, Isaac Jhon Kone s’est engagé de manière officielle face à l’assemblée. L’Ambassadeur a proclamé avec force ses responsabilités futures. « Je m’engage solennellement à respecter et promouvoir les Principes fondamentaux du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », a-t-il affirmé.

À travers sa voix et ses actions, le nouveau diplomate humanitaire a promis d’incarner en toutes circonstances les valeurs d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. Ce pacte solennel marque le début d’une collaboration qui se veut à la fois dynamique et profondément ancrée dans les réalités sociales du pays.

Une mission de proximité axée sur la mobilisation et la visibilité

Désormais porte-voix officiel de l’institution, le nouvel Ambassadeur aura une mission déterminante pour l’avenir de la structure. La Présidente Nationale, Véronique Tsakoura, a d’ailleurs rappelé l’impact attendu de cette nomination. « Votre voix, votre image et votre influence contribueront à rapprocher davantage notre institution des communautés ». Isaac Jhon Kone a immédiatement répondu à cet appel en déclarant vouloir « soutenir, par ma voix et par mes actions, les initiatives humanitaires de la Croix-Rouge Gabonaise ». Le tout, en encourageant activement l’engagement des jeunes, des communautés et des membres de la diaspora.

Au terme de la cérémonie, la Présidente Nationale a profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage aux équipes de terrain, qu’elle qualifie de « force vive de notre Société Nationale », saluant leur engagement constant au service des plus vulnérables. Cette investiture réussie rappelle avec force que la Croix-Rouge Gabonaise demeure, avant tout, un mouvement de proximité essentiel, porté par des femmes et des hommes engagés pour la dignité humaine.