Services consulaires : Le traitement des visas de routine pour le Gabon transféré à l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé

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Dans le cadre d’une restructuration globale de ses services consulaires en Afrique subsaharienne, l’Ambassade des États-Unis à Libreville annonce que le traitement de routine des visas pour les ressortissants et résidents du Gabon sera désormais assuré par l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé, au Cameroun, à compter du 1ᵉʳ août 2026. L’ambassade à Libreville précise qu’elle reste pleinement ouverte et opérationnelle.

Le Département d’État Américain a une expérience réussie de réorganisation du traitement des visas dans des ambassades et consulats américains désignés, appelés « hubs », dans le monde entier. S’appuyant sur cette pratique éprouvée, le Département étend le traitement de routine des visas à environ 20 hubs régionaux à travers l’Afrique subsaharienne, à compter du 1er août 2026. Cette réorganisation aidera le Département à mieux aligner ses ressources et sa capacité opérationnelle afin de renforcer la sécurité nationale grâce à des normes rigoureuses de contrôle et de vérification des visas.

Conformément à ce modèle, les services de visa de routine pour les ressortissants et résidents du Gabon seront transférés à l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé, au Cameroun, à compter du 1er août 2026. Les demandeurs de visa doivent généralement faire leur demande de visa au lieu désigné pour fournir les services de visa de routine aux demandeurs de leur pays de nationalité ou de résidence. Pour le Gabon, le lieu désigné est l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé.

L’Ambassade des États-Unis à Libreville reste ouverte

Cette réorganisation ne modifie pas le statut opérationnel de l’Ambassade ni l’important travail qu’elle continue de mener au nom du peuple américain et au service de la solide relation bilatérale entre les États-Unis et le Gabon. Bien que l’Ambassade des États-Unis à Libreville ne fournisse plus le service de traitement de routine des visas après le 1er août 2026, sa section consulaire continuera de traiter certaines catégories spécifiques de demandes de visa, notamment :

Les visas pour les autorités et diplomates de gouvernements étrangers ; et

Les visas jugés d’intérêt national pour les États-Unis (par exemple, les visas pour les voyageurs participant à des programmes financés par le gouvernement américain).

Informations pour les demandeurs

Les ressortissants et résidents du Gabon souhaitant obtenir des services de visa de routine – y compris les catégories de visa touriste, affaires, emploi, regroupement familial et immigrant – devront prendre rendez-vous et payer les frais de visa applicables auprès de l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé, au Cameroun, à compter du 1er août 2026. Les futurs demandeurs sont encouragés à consulter les politiques actuelles en matière de visa avant de prendre rendez-vous et de payer les frais. https://ga.usembassy.gov/important-information-for-prospective-u-s-visa-applicants-in-gabon/

L’Ambassade des États-Unis à Libreville encourage le public à se fier uniquement aux sources officielles du gouvernement américain – y compris le site Web officiel de cette Ambassade et ses canaux de médias sociaux vérifiés – pour obtenir des informations exactes et à jour concernant cette transition, et à ne pas tenir compte de tout rapport non vérifié ou inexact suggérant le contraire.

Pour plus d’informations, les demandeurs peuvent consulter les sites Web suivants :

Actualité sur la réorganisation des visas https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/realignment-of-us-visa-services-in-africa-to-regional-hubs.html

Hubs désignés pour les visas non-immigrant https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/list-of-posts-niv.html

Hubs désignés pour les visas immigrant https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/list-of-posts.html

Site Web consulaire de l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé https://cm.usembassy.gov/visas/