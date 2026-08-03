Bac général 2026 : la Nyanga 1ère de la classe avec 91,48 % de réussite

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La province de la Nyanga termine la session 2026 du baccalauréat général sur une note exceptionnelle. À l’issue des premier et second tours proclamés ce samedi 1er août, elle affiche un taux de réussite définitif de 91,48 %, le meilleur résultat enregistré au niveau national. Avec cette performance, la province devance le Haut-Ogooué (90,54 %) et le Woleu-Ntem (89,64 %), tout en dépassant largement la moyenne nationale fixée à 85,59 %.

Dans la Nyanga, la longue attente des candidats a finalement laissé place à la consécration. Au total, sur les 540 candidats enregistrés, 494 élèves ont décroché leur précieux diplôme. Seuls 46 candidats n’ont pas été admis, ramenant le taux d’échec à seulement 8,52 %. Une performance remarquable qui consacre la domination de la province au sommet du classement.

Une dynamique victorieuse dès le premier tour

Cette victoire ne doit rien au hasard. Elle s’est dessinée dès le premier tour, dont les résultats avaient été publiés le 25 juillet dernier. À cette étape, la Nyanga avait déjà envoyé un signal fort en devançant nettement le reste du pays : 294 candidats y avaient été admis d’office, soit un taux de réussite immédiat de 54,44 % (contre 41,53 % pour la moyenne nationale).

Le second tour est ensuite venu concrétiser cette belle lancée. Sur les candidats restés en lice pour les épreuves de rattrapage, 200 ont transformé l’essai pour décrocher leur baccalauréat. Cette solide progression entre les deux phases d’examen permet à la province d’atteindre son score final de 91,48 %.

Grâce à cette régularité et à la rigueur de ses élèves, la Nyanga s’impose comme la province la plus performante du baccalauréat général 2026. Une réussite éclatante qui restera comme l’un des faits marquants de cette édition.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire