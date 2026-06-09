Lambaréné : un élève de 4e année succombe à une morsure de serpent

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Le deuil et la consternation frappent la communauté éducative du Moyen-Ogooué. Un tragique accident a coûté la vie au jeune J.D.L., un élève inscrit en quatrième année à l’École primaire publique de Lalala. Les faits se sont déroulés le week-end dernier dans le premier arrondissement de la commune de Lambaréné, le chef-lieu de cette province du centre du Gabon, a rapporté l’Agence gabonaise de presse (AGP) de sources concordantes.

Rien ne laissait présager un tel dénouement en cette fin de semaine. D’après les informations recueillies par l’AGP, le jeune garçon s’est rendu vers les latrines traditionnelles de la concession familiale pour satisfaire un besoin naturel. C’est à cet instant précis qu’un serpent, dissimulé dans l’ombre du lieu, l’a violemment attaqué.

Malgré la surprise et la douleur de la morsure, l’écolier a eu le réflexe salvateur d’alerter immédiatement ses parents. Pris de panique mais réagissant promptement, ces derniers se sont précipités vers les toilettes afin de comprendre la situation. C’est en inspectant les lieux qu’ils ont effectivement découvert le reptile, tapi au fond de la structure.

La course contre la montre brisée à l’hôpital

Face à l’extrême gravité de l’envenimation, la famille a aussitôt organisé l’évacuation d’urgence de la jeune victime. L’enfant a été conduit à l’hôpital régional Georges-Rawiri de Lambaréné, une structure sanitaire de référence localement désignée sous le nom d’« hôpital canadien ».

Malheureusement, malgré la prise en charge et les efforts déployés par le personnel médical pour stabiliser son état, le venin s’est avéré trop foudroyant. Le jeune J.D.L. a finalement succombé, laissant ses proches et ses camarades d’école dans une profonde affliction. Ce terrible fait divers remet cruellement en lumière la problématique de la sécurité sanitaire en milieu semi-urbain et la dangerosité des animaux venimeux à l’approche des habitations.