Ecouter l'article

Située à mi-chemin entre Lébamba et Mbigou, dans le département de la Boumi-Louetsi, la station-service communautaire de type 1 de Makongonio est désormais achevée. Réalisée par Le Roi des Chantiers, filiale du JETA Groupe dirigé par Joseph Trésor Agano Elemba, cette infrastructure stratégique devrait être inaugurée dans les tout prochains jours. Plus qu’une simple station-service, elle constitue un véritable pôle de services destiné à améliorer l’accès à l’énergie et à soutenir les activités économiques locales voulue par le président de la République, Chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

À une trentaine de kilomètres de Lébamba et à une cinquantaine de kilomètres de Mbigou, la localité de Makongonio s’apprête à accueillir une infrastructure inédite dans l’histoire récente du département de la Boumi-Louetsi. La station-service communautaire de type 1, dont les travaux sont entièrement achevés, marque une nouvelle étape dans la politique de développement des territoires portée par le président de la République, Chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Réalisée par Le Roi des Chantiers, filiale du JETA Groupe, cette infrastructure répond à un besoin longtemps exprimé par les populations locales confrontées à des difficultés d’approvisionnement en carburant et en produits pétroliers.

Une infrastructure énergétique au service des populations

La station dispose d’une capacité de stockage de 30 mètres cubes de gasoil, 30 mètres cubes d’essence et 10 mètres cubes de pétrole lampant. Une capacité qui permettra d’assurer un approvisionnement régulier des populations, des transporteurs, des agriculteurs ainsi que des opérateurs économiques de la zone. Au-delà de la distribution de carburants, l’infrastructure intègre également une boutique destinée à répondre aux besoins quotidiens des usagers. Cette approche s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de faire des stations communautaires de véritables centres de services de proximité.

Station-service Gab’Oil de Makongonio © D.R.

Un levier pour l’activité économique locale. La station de Makongonio est également dotée d’un bain de graissage destiné aux opérations de vidange et d’entretien des véhicules particuliers ainsi que des engins lourds. Un bain de lavage permettra par ailleurs la prise en charge de tous types de véhicules. Ces équipements constituent une première dans le département de la Boumi-Louetsi. Ils devraient contribuer à réduire les déplacements vers les centres urbains voisins pour l’entretien des véhicules, tout en favorisant l’émergence d’activités économiques connexes et la création d’emplois locaux.

La matérialisation d’une vision présidentielle

Pour les observateurs, cette réalisation illustre la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema de rapprocher les infrastructures essentielles des populations vivant à l’intérieur du pays. Elle témoigne également de la capacité des entreprises nationales à accompagner efficacement les projets structurants de l’État.

À travers Le Roi des Chantiers et son dirigeant Joseph Trésor Agano Elemba, c’est une nouvelle démonstration du savoir-faire gabonais qui s’exprime sur le terrain. À quelques jours de son inauguration, la station-service de Makongonio apparaît déjà comme un symbole du désenclavement économique et du développement de proximité dans la province de la Ngounié. Cette version est conçue comme un publirédactionnel valorisant à la fois l’impact territorial du projet, la vision présidentielle et l’exécution par Le Roi des Chantiers.