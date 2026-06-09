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Makongonio : les professionnels des médias à l’honneur pour la 3ème édition 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 11h27min
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La presse gabonaise s’apprête à vivre un nouveau rendez-vous d’envergure avec la 3e édition des Makongonio, les trophées de l’excellence journalistique. Prévue le 27 juin 2026 à Libreville, cette cérémonie entend, une fois encore, célébrer les femmes et les hommes de médias qui se distinguent par leur rigueur, leur créativité et leur engagement au service de l’information, tout en perpétuant une mémoire forte du métier. 

Pour cette année, la cérémonie de récompense est placée sous le thème « Rendre hommage aux disparus, célébrer les vivants, prôner l’excellence ». Selon 7Joursinfo, cette cérémonie est une façon de saluer la mémoire de tous les professionnels des médias qui ont perdu la vie dans le crash d’hélicoptère de 1985. « Makongonio, c’est d’abord rendre hommage non seulement aux disparus, mais aussi aux rescapés de ce drame », a expliqué Thierry Mebale Ekouaghe, promoteur de cet évènement. 

Un hommage qui se transforme en tradition 

Au-delà de l’hommage rendu aux anciens, cette troisième édition entend mettre en lumière les talents qui façonnent aujourd’hui le paysage médiatique national. Trente-trois journalistes sont en compétition pour douze distinctions couvrant plusieurs spécialités, notamment la radio, la télévision, la presse écrite, les médias numériques, ainsi que les rubriques politique, économique et sportive. Les correspondants de l’intérieur du pays figurent également parmi les catégories récompensées. Le prestigieux « Makongonio d’Or » viendra couronner une personnalité dont le parcours a marqué durablement la profession. 

Cette année, l’événement innove également avec l’instauration de dix prix d’honneur destinés à distinguer des personnalités, opérateurs économiques ou acteurs de la société civile ayant contribué au développement de la presse gabonaise. Soutenue par plusieurs institutions publiques et privées, la cérémonie s’impose progressivement comme un rendez-vous majeur du monde médiatique gabonais. Plus qu’une simple remise de prix, les Makongonio se présentent désormais comme un espace de transmission, de reconnaissance et de préservation de la mémoire collective du journalisme national. 

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