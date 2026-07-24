Gabon : l’Ambassade de Chine ouvre ses portes au public ! 

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Plonger au cœur de l’histoire de la Chine en une journée. C’est ce qui a constitué l’essentiel des activités de la journée portes ouvertes initiée par l’Ambassade de la République populaire de Chine le mercredi 22 juillet 2026. Une occasion pour l’institution de montrer aux visiteurs gabonais les différentes étapes de l’évolution de la communauté chinoise dans divers domaines à travers les siècles.

Rendus au siège de l’entité diplomatique, de nombreux amateurs de la culture et tradition chinoise ont profité d’une visite guidée des jeunes diplomates de l’ambassade. Une façon simple mais efficace renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays. « Nous souhaitons faire de l’Ambassade de Chine une maison de l’amitié sino-gabonaise. Vous avez découvert la civilisation chinoise qui date de plusieurs millénaires, le parcours remarquable du peuple chinois uni […] ainsi que les grandes initiatives de la diplomatie chinoise contemporaine », a déclaré Zhou Ping, Ambassadeur de Chine au Gabon.

Tradtion, culture et modernité au rendez-vous !

Au programme de ces portes ouvertes, les visiteurs ont exploré les salles de réunions, les stands d’art martiaux et aussi de tenues traditionnelles chinoises. « Nous faisons avec mon équipe des démonstrations des différents arts martiaux chinois aujourd’hui. Notre passion est grande mais aujourd’hui on a juste présenté les arts des nordistes au public. », a expliqué Marvin Mayombo, pratiquant d’art martiaux. De même ce sont les tenus tels que le Hangu qui ont été mises à l’honneur. Un vêtement a trois pièces et qui sied aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Plus qu’une simple immersion ouverte au public, cette journée portes ouvertes à l’Ambassade de Chine a permis aux visiteurs d’acquérir de nouvelles connaissances et de decontruire des faits parfois mal rapportés sur le pays. Pour l’institution diplomatique, cette journée a été une facon bien spéciale de montrer au peuple gabonais les différents évolutions qui ont fait de la Chine, l’une des principales puissances mondiales à ce jour.