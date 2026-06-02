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La Santé Pharmaceutique : l’iboga, un levier stratégique pour l’avenir pharmaceutique du Gabon 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 20h27min
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Alors que les États-Unis viennent d’annoncer un vaste programme de recherche fédérale sur les substances psychédéliques, notamment l’ibogaïne, le Gabon semble disposer d’un atout stratégique encore largement sous-exploité : l’iboga. Entre patrimoine spirituel, potentiel thérapeutique et souveraineté pharmaceutique, plusieurs observateurs appellent désormais les autorités gabonaises à accélérer la transformation locale de cette plante emblématique à travers des infrastructures déjà existantes, notamment l’usine de La Santé Pharmaceutique implantée dans la Zone économique spéciale de Nkok.

Arbuste originaire d’Afrique équatoriale, l’iboga (Tabernanthe iboga) occupe une place centrale dans les rites spirituels bwitistes au Gabon. Mais au-delà de sa dimension culturelle et initiatique, cette plante attire désormais l’attention mondiale pour les propriétés thérapeutiques de l’ibogaïne, son principal alcaloïde actif.

Aux États-Unis, le président Donald Trump a signé récemment un décret visant à étendre la recherche fédérale sur les drogues psychédéliques, avec une enveloppe de 50 millions de dollars destinée notamment à l’étude de l’ibogaïne dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique (SSPT), des traumatismes crâniens et des addictions sévères.

Le Gabon dispose déjà d’un outil industriel stratégique

Pendant que les grandes puissances investissent dans la recherche, le Gabon, lui, possède déjà la matière première naturelle et un plateau technique capable d’accompagner une transformation pharmaceutique locale. Selon plusieurs spécialistes, l’usine de La Santé Pharmaceutique, installée à Nkok dans la commune de Ntoum, disposerait des capacités techniques nécessaires pour extraire et transformer l’ibogaïne à des fins pharmaceutiques et scientifiques.

Car l’ibogaïne fait aujourd’hui l’objet de nombreuses études internationales pour ses propriétés dites de « coupe-dépendance », notamment dans le traitement alternatif du sevrage aux opiacés, de l’alcoolisme ou encore du tabagisme.

Une opportunité économique et scientifique pour le Gabon

Dans un contexte de diversification économique, le Gabon pourrait ainsi devenir un acteur majeur de la recherche et de la transformation pharmaceutique autour de l’iboga, plutôt que de continuer à exporter simplement une ressource brute dont la valeur ajoutée profite essentiellement à l’étranger. Cette question dépasse désormais le simple cadre médical. Elle touche à la souveraineté scientifique, industrielle et économique du pays.

Le gouvernement gabonais est donc appelé à prendre sérieusement en compte cette opportunité stratégique, en encadrant durablement l’exploitation de l’iboga, en renforçant la recherche scientifique locale et surtout en soutenant les capacités industrielles nationales déjà existantes. Car pendant que le monde découvre le potentiel thérapeutique de l’iboga, le Gabon, lui, ne peut plus se permettre de rester simple spectateur de sa propre richesse.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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