A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ?

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 16h49min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

Le 17 juillet 2026 marque un cap symbolique, cinq mois jour pour jour que les réseaux sociaux sont suspendus. Depuis le communiqué de la Haute Autorité de la Communication (HAC), publié le 17 février dernier, les principales plateformes numériques demeurent inaccessibles sans VPN « jusqu’à nouvel ordre ». Une mesure exceptionnelle qui, à force de durer, tend à devenir la norme. Si la décision avait été présentée comme une réponse à la prolifération des discours de haine, de la désinformation et des menaces contre la sécurité nationale, le silence assourdissant des autorités sur les conditions d’un retour à la normale nourrit désormais les interrogations. Plus le temps passe, plus le « jusqu’à nouvel ordre » ressemble à une formule administrative sans échéance, laissant les gabonais et les opérateurs économiques dans une incertitude totale.

Derrière les écrans éteints, c’est toute une économie qui tourne au ralenti. Médias en ligne, créateurs de contenus, commerçants du e-commerce, agences de communication ou encore petites entreprises qui avaient fait des réseaux sociaux leur principale vitrine commerciale. Dans un contexte de chômage structurel de masse et de difficultés économiques persistantes, cette suspension prolongée prive de nombreux gabonais d’une source essentielle de revenus. Ironie de la situation, même les institutions publiques et les représentations diplomatiques, qui avaient largement investi ces plateformes pour communiquer avec les citoyens, se retrouvent elles aussi privées de cet outil devenu incontournable.

L’Etat de droit en danger ? 

L’argument de l’absence de cadre juridique apparaît aujourd’hui difficile à soutenir. En cinq mois, le gouvernement a considérablement renforcé le cadre normatif. Deux ordonnances, l’une élargissant les compétences de la HAC, l’autre encadrant spécifiquement l’usage des réseaux sociaux, ont été adoptées puis validées par le Parlement. Si les outils juridiques existent désormais pour sanctionner les abus sans priver l’ensemble de la population de l’accès aux plateformes, une question demeure. Qu’est-ce qui justifie encore le maintien de cette restriction générale ? Faute d’un calendrier précis de retour à la normale, la mesure donne le sentiment de s’installer durablement, au risque d’alimenter les critiques sur son caractère disproportionné.

Dans les coulisses diplomatiques, des voix évoquent un recul préoccupant des libertés publiques. À l’Assemblée nationale, des députés, à l’image de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, ont publiquement dénoncé cette suspension. Dans la rue, nombre de citoyens disent hésiter à s’exprimer sur les sujets d’intérêt général, par crainte d’éventuelles interpellations. Ce climat de retenue, voire de peur, interroge les fondements mêmes de l’État de droit. Réguler l’espace numérique est une nécessité reconnue ; le maintenir sous cloche sans perspective de sortie l’est beaucoup moins. Une démocratie se renforce par des règles claires, des institutions fortes et des libertés garanties.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 16h49min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

MILA 2026 : le Gabon invité d’honneur de la 9e édition en Côte d’Ivoire 

17 juillet 2026 à 16h22min

Akieni : le forum Lékoni-Lékori revient pour une 3ᵉ édition du 6 au 8 août 2026

17 juillet 2026 à 16h12min

Samu social : plusieurs bénéficiaires des actions humanitaires d’urgence

17 juillet 2026 à 15h55min

LFR 2026  : les nouvelles mesures en faveur du «Made in Gabon»

17 juillet 2026 à 13h27min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page