Gabon : la SNI au gouvernail du projet phare des 3 100 logements

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Le mardi 2 juin 2026 restera gravé comme une date majeure pour le secteur immobilier gabonais. À Bikélé, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement donné le coup d’envoi d’un chantier titanesque : la construction de 3 100 logements. Derrière cette impulsion présidentielle d’envergure, destinée à transformer durablement le quotidien des populations, se dessine le rôle pivot et éminemment stratégique de la Société Nationale Immobilière (SNI), désignée maître d’ouvrage délégué de cette opération d’envergure nationale.

Ce vaste programme immobilier répond à une urgence sociale évidente : résorber le déficit de logements et offrir un cadre de vie digne et moderne aux citoyens. Le projet se déploie simultanément sur deux sites clés de la commune de Ntoum. D’un côté, la localité de Bikélé-Nzong verra éclore 1 600 nouvelles habitations, tandis que la zone d’Essassa en accueillera 1 500.

Face à l’ampleur du défi, l’État s’est entouré de partenaires financiers de premier ordre, à l’instar de BGFI Bank et Coris Bank International, garantissant ainsi la solidité et la viabilité économique de cette grande ambition nationale.

La SNI, chef d’orchestre incontournable du logement social

Si le pouvoir politique insuffle la vision, c’est bien à la SNI qu’incombe la lourde responsabilité de la traduire concrètement dans le béton et la pierre. En tant que maître d’ouvrage délégué, l’institution publique ne se cantonne pas à une simple supervision passive. Elle se positionne comme le véritable moteur opérationnel de tout le programme.

De la coordination générale au suivi rigoureux des plannings, en passant par le contrôle technique pointu des chantiers, les équipes de la SNI se retrouvent en première ligne. Cette marque de confiance renouvelée par les plus hautes autorités de la Transition témoigne de l’expertise technique incontestée et du savoir-faire historique de la société dans la conduite de projets complexes.

Une synergie d’expertises au bénéfice des Gabonais

Pour mener à bien sa mission, la SNI dirigé par Jean-Pierre Ondounda orchestrera le savoir-faire de plusieurs entreprises spécialisées dans la construction et l’aménagement, à l’instar de NETCOM, AGES, SIDI Immo, ICC, ou encore le groupe TRIANON. L’enjeu dépasse la simple livraison de bâtiments ; il s’agit de bâtir de véritables espaces de vie intégrés et durables.

Par cet engagement réaffirmé, la SNI confirme de la plus belle des manières sa vocation première : être le bras séculier de l’État en matière d’habitat, transformant la volonté politique en une réalité tangible pour le bonheur des familles gabonaises.