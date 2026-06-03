Actualités

Gabon : la SNI au gouvernail du projet phare des 3 100 logements

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 7h14min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Le directeur général de la SNI Jean-Pierre Ondounda au côté du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
Ecouter l'article

Le mardi 2 juin 2026 restera gravé comme une date majeure pour le secteur immobilier gabonais. À Bikélé, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement donné le coup d’envoi d’un chantier titanesque : la construction de 3 100 logements. Derrière cette impulsion présidentielle d’envergure, destinée à transformer durablement le quotidien des populations, se dessine le rôle pivot et éminemment stratégique de la Société Nationale Immobilière (SNI), désignée maître d’ouvrage délégué de cette opération d’envergure nationale.

Ce vaste programme immobilier répond à une urgence sociale évidente : résorber le déficit de logements et offrir un cadre de vie digne et moderne aux citoyens. Le projet se déploie simultanément sur deux sites clés de la commune de Ntoum. D’un côté, la localité de Bikélé-Nzong verra éclore 1 600 nouvelles habitations, tandis que la zone d’Essassa en accueillera 1 500. 

Face à l’ampleur du défi, l’État s’est entouré de partenaires financiers de premier ordre, à l’instar de BGFI Bank et Coris Bank International, garantissant ainsi la solidité et la viabilité économique de cette grande ambition nationale.

La SNI, chef d’orchestre incontournable du logement social

Si le pouvoir politique insuffle la vision, c’est bien à la SNI qu’incombe la lourde responsabilité de la traduire concrètement dans le béton et la pierre. En tant que maître d’ouvrage délégué, l’institution publique ne se cantonne pas à une simple supervision passive. Elle se positionne comme le véritable moteur opérationnel de tout le programme.

De la coordination générale au suivi rigoureux des plannings, en passant par le contrôle technique pointu des chantiers, les équipes de la SNI se retrouvent en première ligne. Cette marque de confiance renouvelée par les plus hautes autorités de la Transition témoigne de l’expertise technique incontestée et du savoir-faire historique de la société dans la conduite de projets complexes.

Une synergie d’expertises au bénéfice des Gabonais

Pour mener à bien sa mission, la SNI dirigé par Jean-Pierre Ondounda orchestrera le savoir-faire de plusieurs entreprises spécialisées dans la construction et l’aménagement, à l’instar de NETCOM, AGES, SIDI Immo, ICC, ou encore le groupe TRIANON. L’enjeu dépasse la simple livraison de bâtiments ; il s’agit de bâtir de véritables espaces de vie intégrés et durables. 

Par cet engagement réaffirmé, la SNI confirme de la plus belle des manières sa vocation première : être le bras séculier de l’État en matière d’habitat, transformant la volonté politique en une réalité tangible pour le bonheur des familles gabonaises.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 7h14min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : signature d’une convention de financement entre l’ARCEP et l’INPTIC

1 juin 2026 à 14h25min

Canton Dikoka : vers l’organisation des états généraux pour booster le développement de la localité

30 mai 2026 à 10h03min

Chine : un retour sur Terre magistral pour Shenzhou-21

29 mai 2026 à 14h37min

Gabon : Mays Mouissi prend le pouls des chantiers de la SNI

26 mai 2026 à 10h36min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Centre de diagnostic : bientôt le développement de la chirurgie mini-invasive 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Centre de diagnostic : bientôt le développement de la chirurgie mini-invasive
[#Exclusif] Jean Bosco Obame Ndong, Directeur général de l’Emploi 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Jean Bosco Obame Ndong, Directeur général de l’Emploi
[#Reportage ] Interview : Daphné à cœur ouvert sur GMT 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Interview : Daphné à cœur ouvert sur GMT
[#Journal] Le 19H30 du 03 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 03 Juin 2026
[#Reportage ] Déguerpis de Plaine Orety : messe d’action de grâce un an après l’expulsion 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Déguerpis de Plaine Orety : messe d’action de grâce un an après l’expulsion
[#Reportage ] Ogooué Ivindo : l’or vide les salles de classe 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Ogooué Ivindo : l’or vide les salles de classe
S'abonner
Bouton retour en haut de la page